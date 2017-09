Alerta AMPI Querétaro sobre fraudes inmobiliarios

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección Querétaro, ha recibido 25 quejas en lo que va del año de ciudadanos que dijeron ser víctimas de fraude inmobiliario, el doble de las recibidas por la organización en 2016.



Los afectados dijeron haber entregado anticipos a un agente inmobiliario para una operación inmobiliaria y éste desapareció, entre otras conductas incorrectas de presuntos profesionales en bienes raíces, precisó el presidente de la asociación, Pedro Roberto Reyes Martínez.



“También se habla de supuestos agentes que no quieren regresar el dinero que se les dio para alguna garantía, así como de personas que pretenden vender inmuebles y no son propietarios de éstos”, agregó.

Estos actos se presentaron principalmente en los municipios metropolitanos, Querétaro, Corregidora y El Marqués.



“No sabes cuánta gente haya presentado formalmente sus denuncias, aunque hay que precisar que no hay un delito que se llame fraude inmobiliario, sino algunos que se relacionan con éste, como el de falsificación de documentos y el fraude genérico”, expresó.



El presidente de AMPI en el estado indicó que a los casi dos mil agentes inmobiliarios que operan en el estado no les pueden aplicar el reglamento de la Ley que Regula Agentes y Empresas Inmobiliarias del Estado de Querétaro porque éste no se ha publicado y no ha empezado el plazo de 356 días, a partir de que su publicación, para hacer efectivas sus normas.



Este contexto abre la puerta, dijo, a pseudo profesionales del ramo que ofrecen servicios sin capacitación y profesionalización, o en su caso, con el interés de cometer un delito.



Por tal motivo, exhortó a la autoridad estatal a publicar el reglamento que permitirá dar mayor certeza a la actividad inmobiliaria en el estado.



Por otro lado, Pedro Roberto Reyes adelantó que se realizará una mesa de trabajo entre organizaciones empresariales como Coparmex, Canadevi, entre otras, de la sociedad civil, presidentes municipales y legisladores, con la finalidad de revisar el Impuesto Sobre Traslado de Dominio.



Los municipios que registraron el incremento más alto de este gravamen son: Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo, Jalpan de Serra, Querétaro y San Juan del Río.



“Estos son los municipios que lo aumentaron de manera excesiva en los últimos dos años, también quitaron la reducción para la gente que va adquirir una vivienda de interés social”, refirió Pedro Roberto Reyes.

La mesa de trabajo se realizará en el marco del inicio del análisis de las leyes de ingresos de los municipios.