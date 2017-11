Aceleran sismos migración de Cdmx a Querétaro

La zona del Bajío registrará un crecimiento de 1.10 por ciento al año de aquí al 2020, como resultado de los sismos registrados en septiembre, de acuerdo con Realty World.



Su Monitor Inmobiliario de octubre indica que, según cifras del Consejo Nacional de Población, los habitantes en la capital del país se ubicarían en 8.74 millones de personas para el año 2020, cifra que representa una caída del 0.23 por ciento en promedio por año contra los reportados en 2010 de 8.94 millones.



Sin embargo, la baja se aceleraría ante los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre pasados, debido a una migración hacia la región Bajío, situada a unas 2 horas y media de la urbe.



Querétaro sería la entidad con el mayor crecimiento poblacional, con 1.51 por ciento anual en promedio.



La empresa de bienes raíces Realty World expone que en la experiencia previa, tras el sismo de 1985 la población estimada en el Bajío aceleró su crecimiento de 1.88 por ciento por año entre 1980 y 1985 a 2 por ciento anual de 1985 a 1990.



La Ciudad de México reportó un avance de 1.55 y 1 por ciento, respectivamente en ese lapso. Querétaro fue la segunda entidad con el mayor crecimiento entre 1985 y 1990, con un repunte de 4.51 por ciento al año.



Édgar Sánchez, consultor de la Planeación para el Desarrollo Sustentable (Pladesu), consideró que la migración será menor a la de 1985, ya que en ese año el sismo provocó la descentralización de actividades gubernamentales del entonces Distrito Federal, lo cual no sucede ahora.



“Eso provocó que crecieran otras ciudades como Puebla, Veracruz, entre otras, pero ahora no hay una descentralización como tal y se presentará una migración como la del 85 pero no igual”, enfatizó.



Explicó que las personas de Morelos, Ciudad de México y Puebla están mirando a Querétaro como un nuevo lugar para vivir porque cuenta con condiciones de seguridad, educación y calidad de vida.