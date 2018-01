Zidane y Real Madrid, un chasco en la Liga

ENCUENTROS DESLUCIDOS



Los aficionados del Real Madrid reflejaron su malestar por el mal desempeño del equipo. Frente a menos de 38 mil espectadores en el Santiago Bernabéu -que tiene capacidad para 81 mil-, Lucas Vázquez anotó un doblete (10’, 59’) con el que el conjunto blanco se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey, pese a empatar 2-2 (5-2, global) con el Numancia. Guillermo Fernández (45’, 82’) marcó por los visitantes.



La victoria más reciente de los merengues en sus últimos cuatro compromisos fue -precisamente- en el juego de ida ante el rival de la Segunda División. Pese a que los dirigidos por Zinedine Zidane venían de igualar en cancha de Celta de Vigo y de caer por 3-0 como locales ante el Barcelona en la Liga española, donde marchan 16 puntos debajo del club catalán, aunque con un encuentro menos, el estratega francés presentó un plantel alterno, un día después de haber tenido una extensa charla con los jugadores y negar cualquier crisis.



El Paris Saint-Germain -próximo rival del Madrid en Champions League- sólo pudo superar 2-0 al Amiens, pese a jugar con su cuadro estelar y contar con un hombre más desde el minuto 34, tras la expulsión del portero Regis Gurtner.

Fue hasta el 53’ que Neymar abrió el marcador con un cobro de penal, mientras que Adrien Rabiot cerró la cuenta al 78’, para que el cuadro de la capital se clasificara a la semifinal de la Copa de la Liga francesa.

El goleador uruguayo Edinson Cavani volvió a estar ausente de la conovocatoria, en lo que se especula sería una medida disciplinaria en su contra, por incorporarse tarde de sus vacaciones, al igual que el argentino Javier Pastore.



En su tercer enfrentamiento en el mismo número de semanas, Chelsea y Arsenal evidenciaron el cansancio con un empate sin goles en la ida de la semifinal de la Copa de la Liga Inglesa.



El técnico de los Gunners, Arsene Wenger, no puso como titular a Alexis Sánchez y negó que su decisión se debiera al hecho de que es pretendido por el Manchester City. El delantero chileno entró de cambio para el segundo tiempo, por lo que no pudo marcar diferencia en el marcador. La vuelta se disputará el 24 de enero en el Emirates Stadium.



TEMA DELICADO



“Messi, Messi, subnormal” y “Piqué, cabrón, España es tu nación” son algunos de los cánticos entonados durante el clásico español, Real Madrid-Barcelona, del pasado 23 de diciembre.



La Liga envió un escrito al Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol y a la Comisión Antiviolencia para denunciar los actos en contra del delantero y el defensa, desde las gradas del Santiago Bernabéu.



Zlatan Ibrahimovic expresó que en su país, Suecia, también ha sido víctima de señalamientos por culpa de su apellido.



“Hay un racismo latente y los medios, en lugar de defenderme, me atacan porque no aceptan que me llame Ibrahimovic. Si otro jugador cometiese los errores que yo cometo, lo defenderían. Pero si los cometo yo no lo hacen, porque no me llamo Andersson o Svensson”, expresó el delantero del Manchester United en entrevista con Canal+.



En medio de estas discusiones en torno al futbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general del Consejo de Europa, Thornbjorn Jagland, se reunieron en Estrasburgo para analizar cómo promover de mejor manera los valores en el deporte.



“El buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y una postura clara en contra del dopaje y la violencia son una prioridad para el organismo rector del futbol mundial”, dijo Infantino.