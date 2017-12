Venus Williams es exonerada de cargos en accidente de auto

No se presentarán cargos contra la tenista Venus Williams ni a la otra conductora involucrada en un accidente en el que murió un hombre en junio pasado, informó la policía de Florida.



Un reporte de la policía de Palm Beach Gardens dijo que un tercer vehículo no identificado se atravesó en el camino de Williams, quien intentaba cruzar una transitada autopista de seis carriles cerca de su casa, lo que desencadenó una serie de eventos que concluyó con el sedán que conducía Linda Barson, de 68 años, impactándose contra el costado del pasajero de la camioneta de la tenista.



El esposo de 78 años de edad de Barson, Jerome, falleció 13 días después del choque del nueve de junio, y ella se fracturó un brazo y sufrió otras lesiones. Williams, de 38 años, resultó ilesa. La familia de Jerome Barson interpuso una demanda por muerte imprudencial en contra de Williams, en la que buscan una compensación por un monto sin especificar.



El investigador en jefe del caso, David Dowling, dijo en su reporte que el video de una cámara de seguridad cercana muestra que Williams ingresó legalmente y con la luz verde, a la intersección desde el camino de salida del fraccionamiento en el que vive. Mientras comenzaba a cruzar, un sedán de color oscuro se le atravesó, obligándola a frenar.



Cuando el sedán se quitó de enfrente, Williams comenzó a avanzar a bordo de su camioneta Toyota Sequoia 2010, pero con eso se colocó en el trayecto de los Barson, quienes para entonces tenían la luz verde. El Hyundai Accent 2016 de los Barson se impactó con la camioneta de Williams a 65 kilómetros por hora (40 mph).



En su reporte, Dowling dijo que la ley estatal requiere que Williams salga de la intersección y que incluso si Linda Barson tenía la luz verde, estaba obligada a asegurarse de que el camino estuviera despejado.



El abogado de la familia Barson, Michael Steinger, dijo que las conclusiones de Dowling son erróneas y se proseguirá con la demanda.



“La señorita Williams claramente violó el derecho de circulación de nuestro cliente, que tenía la luz verde, como se indica en todos y cada uno de los reportes policiacos que se han emitido hasta la fecha”, dijo Steinger en un comunicado. “El reporte es más impreciso debido a que el video de vigilancia no indica la luz en el semáforo para la señorita Williams y por lo tanto no respalda la conclusión de la policía”.