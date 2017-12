¿Un regalo de Navidad? El trailer de 'Mamma Mia: Here We Go Again'

Si no tuviste suficiente con la adaptación al cine del musical Mamma Mia, este jueves fue lanzado el trailer de la secuela Mamma Mia! Here We Go Again.



​La cinta, que será precuela y secuela al mismo tiempo, estará enfocada en la juventud de Donna, interpretada en la primera parte por Meryl Streep, y que esta vez será encarnado por Lily James, y sus complejas relaciones con Sam (Pierce Brosnan/Jeremy Irvine), Harry (Colin Firth/Hugh Skinner) y Bill (Stella Skarsgard/Josh Dylan).



Asimismo, contará el embarazo de Sophie, interpretada en ambas cintas por Amanda Seyfried, e incluirá, por supuesto, trajes coloridos y la música de ABBA, además de la participación de Cher.



Mamma Mia! Here We Go Again llegará a los cines en julio de 2018.