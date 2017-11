Tocada por un Ángel, Della Reese muere a los 86 años

LOS ÁNGELES.- La actriz y cantante Della Reese, quien protagonizó durante años la serie de televisión 'Touched By An Angel', murió a los 86 años en su casa de California, informó este lunes su familia.



La actriz "falleció sin sufrir en su casa de California rodeada de amor" el domingo, dijeron su esposo Franklin Lett y su familia en un comunicado.



El comunicado fue publicado en nombre de la familia en la página de Instagram de la actriz Roma Downey, coprotagonista de Reese en la serie.



"Durante su vida y su trabajo, ella inspiró a millones de personas", añadió la familia.



La causa de la muerte no fue mencionada, pero Reese sufría de diabetes desde hacía unos 17 años.



Reese, nacida en Detroit, aprendió música gospel y la fama le llegó a finales de la década de 1950 y principios de la siguiente con éxitos de pop y jazz como Don't You Know.



Para 1969 tenía su propio programa 'Della', el primero de entrevistas y debate con público en el que una mujer de raza negra era la anfitriona. Luego participó en series como 'It Takes Two' y 'Crazy Like a Fox'.



Sin embargo, su papel más famoso fue en la serie sobrenatural 'Touched by an Angel', que estuvo al aire por nueve años hasta 2003, en el que interpretaba a la sarcástica supervisora del ángel Tess (Roma Downey).