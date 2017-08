Televisa saca a Julión Álvarez de 'La Voz Kids'

La producción del programa La Voz Kids decidió cancelar las grabaciones en las que el cantante Julión Álvarez se desempeñaba como coach, informó Televisa.



A través de un comunicado, la televisora informó que esta decisión fue derivada del anuncio hecho hace dos semanas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de la PGR y la Secretaría de Hacienda en el que el cantante era vinculado junto con el futbolista Rafael Márquez al presunto narcotraficante Raúl Flores.



"La producción decidió cancelar las grabaciones que únicamente habían cubierto la primera etapa del programa. A las niñas y niños que participaron en el programa cancelado se les confirma que La Voz Kids ha decidido iniciar un nuevo ciclo de grabaciones".



Tanto Televisa como la producción del programa enfatizaron que reconocen la trayectoria y profesionalismo del cantante y que esperan que pueda resolver su situación jurídica a la brevedad.



BORRAN SU MÚSICA DE SPOTIFY Y YOUTUBE

Asimismo, la música del cantante ya no aparece en Spotify y YouTube; en una búsqueda hecha en la primera plataforma, sólo aparecen cinco canciones, como Me va a extrañar, El amor de su vida, Dime y Pongámonos de acuerdo.



En tanto, en Youtube no aparece el contenido de su perfil oficial, y en su cuenta oficial de Twitter el último mensaje que aparece es del primero de julio.