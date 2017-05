Se acabó el relato de la izquierda: Guadalupe Pineda

Llega a tiempo. Tic de su incuestionable profesionalismo. Ha decidido no pasar a maquillaje. La charla en el Espresso Doble durará 15 minutos; todo el programa. No pregunta de qué va el cuestionario. Durante la charla parece un púgil que no atina el embate del entrevistador. Aun así no busca las cuerdas; amablemente participa en el boxeo de sombras. No es otra cosa el género periodístico. Permite que se le llame, como la conocen sus admiradores, Lupita. Al final dirá algo parecido a Günter Grass: fuimos pelando la cebolla de mi vida.



___¿Cómo ha cambiado México desde esa época nostálgica de los 80 en la que había ideologías de izquierda y derecha? Ahora parece un país completamente distinto...

___Yo, como buena estudiante de la facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, estudiaba Sociología y me casé con este tipo de música que hablaba de una rebeldía en América Latina. Un canto especial, propositivo, que promovía el cambio que sucedía en aquel entonces en nuestra generación. Veíamos una América Latina convulsionada, con dictaduras, y que quería ser escuchada. Como estudiante de sociología escuchaba con mucho interés todo el canto de Ángel Parra, de Violeta Parra, de Atahualpa Yupanqui, de Alfredo Zitarrosa, y me comprometí con esa canción. Por eso luché para que fuera reconocida, para que una disquera me quisiera grabar trova cubana cuando nadie tocaba eso en México: 'Yolanda' o 'Te amo', de Pablo Milanés, 'Unicornio azul'... Y trascendí con eso.



___¿Qué pasa con las nuevas generaciones?

___Desde mi punto de vista, a diferencia de esa América Latina que nos polarizaba -o creías en una ideología o te casabas con la otra-, ahora ya no se siente esa urgencia de representar una causa, de sacar panfletos y manifestarte. Los tiempos cambian. Estamos viviendo una época distinta. Antes el narco no pintaba, no era un factor definitivo de la inseguridad, como es ahora en el país. Las juventudes van tomando otras banderas, la ecológica es una de ellas.

___¿Por qué estudió sociología?

___¿Porque me gustaba mucho saber, desentrañar la sociedad. Quería saber qué estaba pasando en nuestras sociedades.

___¿El relato de la izquierda se acabó?

Creo que es otra forma de hacer las cosas y no sé si los medios masivos de comunicación han hecho una mezcolanza y una -por así decirlo, la palabra suena fuerte-, perversión de las ideologías. La ideología de aquellos años se vio superada, hecha a un lado por otras cosas. Creo que hay otros relatos que la juventud tiene que tomar, y uno de los más importantes es el discurso sobre la inseguridad que estamos viviendo en México, que es un país maravilloso, ha crecido muchísimo y creo que estamos en un muy buen nivel; pero con muchos rezagos económicos todavía y mucha inequidad social, y eso provoca hace que muchos jóvenes se vayan al narco porque crecen con la idea de tener una esclava de oro y ganar dinero fácil aunque se mueran

a los 25 años.



___¿Qué opina de la izquierda de hoy?

___¿Pues…¿cuál izquierda?, la izquierda con la que crecí es otra.



___¿Qué le pasó a la izquierda?

___Creo que vinieron los tiempos oportunistas de querer tomar el poder por tomar el poder. Sí hay gente valiosa, que tiene una idea, una ideología y una postura real, pero está todo muy mezclado. Ya no es ese purismo con el que tú y yo íbamos a la facultad, ya es otra cosa.



___En este momento, ¿qué le acompaña?, ¿qué poetas, qué escritores le han acompañado?

___Muchos. Me ha gustado mucho leer, en toda mi juventud leí a Ray Bradbury y a Isaac Asimov; ciencia ficción. Por supuesto crecí con Cortázar, Fuentes y Paz, con el boom latinoamericano. A últimas fechas leo lo que cae en mis manos que me guste y que me enamore. Me gusta mucho la novela histórica, la filosofía de Karen Armstrong, y Ken Wilber con la filosofía integral, en fin tengo muchos autores, y una extraordinaria poetisa que descubrí ahora que trabajé en Durango, Socorro Soto. También me encanta la poesía erótica, y de hecho a mí me gusta escribir.



___¿Escribe?

___Sí, me gusta mucho.



___¿Algún día conoceremos sus textos?

___Algún día.



___¿Hace diarios o qué escribe?

No, escribo poesía y tengo algunas canciones mías grabadas.



___¿Cómo se le canta hoy a los jóvenes?

___Nosotros crecimos con Pablo, con Silvio, con Serrat, con Sabina, y había un relato que queríamos escuchar...



___ ¿Los jóvenes de hoy están buscando un relato?

___Ahí está Sabina y estamos los que dejamos una huella en esas generaciones con un canto difícil de promocionar en la sociedad consumista que se oponía al estribillo facilista; sin embargo, estamos sobreviviendo, estamos vigentes. Cuando checo mi Facebook, me encanta la idea de tener un joven que me lee, que platica conmigo, que va a mis conciertos, que compra mis discos. Quiere decir que en las canciones todavía hay un discurso que la gente está queriendo escuchar. 'Unicornio', 'Yolanda', 'Coincidir'...



___Quiero preguntarle una cosa a la socióloga: ¿No hemos abusado del termino millennial?, ¿no hay desprecio?

___Tengo una hija que casi es millennial, y eso que dicen de que no terminan los proyectos y que están en una cosa y en otra, no. Mi hija es una mujer muy comprometida que sí se entrega, termina lo que hace y abunda, y estudia lo que hace.