¿Quieres ir a la NFL en el Azteca? Esto es lo que te va a costar

La NFL México dio a conocer este jueves el precio de los boletos para el partido de temporada regular entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland, el cual tendrá lugar en el Estadio Azteca.



Los precios irán desde los 650 a los 3 mil 500 pesos en 'Admisión General' y 6 mil 500 pesos, que incluyen 'Hospitality', (acceso a alimentos y bebidas).



Los aficionados que se habían registrado desde febrero en la página www.NFL.com/Mexico, como se hizo para el juego del año pasado, recibirán el martes 15 de agosto un correo con un código único, personal e intransferible, con el que podrán ingresar a la página de Ticketmaster México, a partir del 16 de agosto, para elegir alguna de las tres categorías: Admisión General, Hospitality o Restricted View.





No obstante, el registro en la página web no es sinónimo de un acceso automático a un código o boletos, puesto que la selección de envío de éste será aleatorio; por ello, quien desee sí podrá adquirir sus boletos en venta general y preventa con las tarjetas Banorte.



Quienes hayan sido seleccionados para recibir códigos, los cuales serán liberados y enviados ese mismo día, podrán comprar con éste hasta cuatro boletos.



La venta general comenzará a partir de las 9 de la mañana el próximo 16 de agosto y la preventa el 15 de agosto para clientes Banorte; en cuanto a la preventa, toda será vía internet y sólo con tarjeta de crédito.



El encuentro correspondiente a la semana 11 de la temporada regular de la NFL, será a las 15:30 horas del domingo 19 de noviembre en el Estadio Azteca.



Los rangos de precios no sufrieron modificaciones con respecto al partido de 2016, celebrado entre los Texanos de Houston y los Raiders de Oakland.