Nada para nadie: Pumas y América se van sin goles

Pumas no pudo igualar su mejor arranque de torneo en casi siete años, pero empató 0-0 con América este domingo para mantenerse en la cima del torneo Clausura mexicano, que disputa su tercera fecha.



Los universitarios tuvieron buenas oportunidades de gol ante sus rivales acérrimos de la capital pero no estuvieron certeros y se quedaron con las ganas de hilar una tercera victoria en el comienzo de un torneo, algo que no consiguen desde el Apertura 2011. Llegaron a siete puntos y comparten el primer puesto con León.



“Este partido es un clásico, es un partido diferente, por ese hecho fue una prueba diferente a las demás”, consideró el entrenador de Pumas, David Patiño. “Valoro lo que el equipo hizo en Pachuca y contra Atlas donde ganamos los tres puntos. Hoy nos pudimos llevar solo uno, pero seguimos con marca invicta y sumando puntos. Nos hubiera gustado ganar, en el segundo tiempo hicimos méritos pero el juego es así, a veces se puede, otras no”.



América, que intentaba vencer a los universitarios por quinto partido en fila, se mantiene con paso invicto y como sexto del certamen, con cinco unidades.



"Creo que en el primer tiempo debimos resolver el juego, pero ellos hacen cambios y van mejorando, además, al jugar a estas horas (el mediodía) con este sol terminas tirando pelotazos y ellos en un tiro de esquina casi nos ganan", dijo el entrenador de las “Águilas”, Miguel Herrera. "Te queda un sabor amargo, porque piensas que pudiste conseguir un buen resultado pero bueno, el empate no es bueno pero no es malo".



El América, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del colombiano Mateus Uribe a los 89, extendió su racha sin derrotas en el Estadio Olímpico Universitario, donde no caen desde el Apertura 2014.



"Jugamos bien pero nos faltó ser contundentes y no se logró un buen resultado. El equipo tiene llegada y hoy cuenta que ellos hacen un buen trabajo defensivo", agregó el "Piojo" Herrera, quien lamentó la expulsión de Uribe. "Es un juego peligroso, pero me parece que el árbitro echa a la basura un gran trabajo, no se puede expulsar a un jugador por tirarse una chilena".



América fue mejor en el inicio. Generó peligro desde los nueve minutos, cuando el paraguayo Cecilio Domínguez disparó dentro del área pero el arquero Alfredo Saldívar estuvo atento para desviar ese intento y uno más del argentino Guido Rodríguez, quien disparo desde fuera del área a los 11.



Pumas respondió a los 21 con un disparo de media distancia por parte de Jesús Gallardo. El esférico se fue por encima del arco del argentino Agustín Marchesín, quien a los 23 estuvo atento para detener un tiro de su compatriota Matías Alustiza.



Los visitantes estuvieron muy cerca de abrir el marcador a los 42, cuando el zaguero Luis Fuentes desvió con la cabeza un centro que buscaba al colombiano Uribe, y estrelló la pelota en el travesaño.



América volvió a tocar a la puerta a los 53, cuando Domínguez recortó un jugador dentro del área pero su disparo se fue por encima.



Los universitarios tuvieron otra aproximación a los 61 cuando el chileno Nicolás Castillo recibió un centro y remató de derecha, muy cerca de la puerta.



Castillo volvió a coquetear con el gol cinco minutos más tarde, cuando Gallardo mandó un centro por la izquierda hacia el corazón del área y el chileno cabeceó hacia el travesaño, en la oportunidad más clara del encuentro.