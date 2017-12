El Museo del Louvre en Abu Dhabi albergará el Salvator Mundi, la pintura de Leonardo Da Vinci considerada la más cara del mundo por haber sido subastada y vendida en 450 millones de dólares, así lo anunció el recinto a través de su cuenta de Twitter.



Considerado el último Da Vinci en manos privadas, Salvator Mundi superó cuatro veces lo que Christie's, la casa de subastas encargada de la venta, había estimado. El vendedor fue el multimillonario Dmitry Rybolovlev, quien lo compró por 127.5 millones de dólares en 2013.



Christie's confirmó que la obra de arte partirá al Medio Oriente, aunque no reveló si el museo adquirió la pintura.



No obstante, una nota del New York Times, indicó que el príncipe árabe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, es el comprador de Salvator Mundi.



"El príncipe Bader derrochó en este controvertido y decididamente no musulmán retrato de Cristo en un momento en que la mayoría de los miembros de la elite saudita, incluidos algunos miembros de la familia real, se acobardan bajo una enérgica campaña contra la corrupción y el enriquecimiento personal", señala el artículo del periódico neoyorquino.



La embajada saudí en Washington dijo que la familia real compró la pintura a nombre del museo en Abu Dabi.



“Al final de cuentas lo más importante es que llegará al Louvre Abu Dabi", dijo Ghobash. “Hay mucha polémica que no tiene nada que ver con el hecho de que será exhibido en el Louvre Abu Dabi, si Dios quiere, muy pronto”.



La exhibición que se inaugura el 21 de diciembre, y estará abierta al público hasta abril, cuenta la historia del museo Louvre en el siglo XVIII. Está dividida en tres secciones e incluye colecciones de Luis XIV, conocido como Luis el Grande o Rey Sol, quien reinó Francia por 72 años hasta su muerte en 1715.



La organización detrás del museo se convirtió en uno de los compradores más agresivos en el mercado mundial del arte en la última década.



El Louvre Abu Dhabi, franquicia del original parisino, fue inaugurado el mes pasado con más de 600 obras de arte para su colección permanente, incluidas pinturas de maestros como Madonna y niño de Giovanni Bellini.



La Belle Ferronnière, también de Da Vinci, está en préstamo desde el Louvre de París.



Abu Dabi acordó pagar a Francia 525 millones de dólares para usar el nombre "Louvre" por los próximos 30 años y medio, además de otros 750 millones para contratar a especialistas franceses para supervisar las 300 piezas prestadas al museo.



Las autoridades no dijeron cuánto constó construir el museo que se inauguró el mes pasado y se encuentra en la Isla de Saadiyat en Abu Dabi.



Para diferenciarse de la vecina Dubai, Abu Dhabi está apuntando a los turistas ricos que buscan cultura y arte, además de construir hoteles, parques temáticos y centros comerciales.