Patti Smith se avergüenza de Trump y expresa su amor por México

"Trump no me representa, no es mi presidente y me avergüenzo de sus acciones, en particular hacia México", dijo con la mirada esquiva (señal de un sincero pudor) la artista estadounidense Patti Smith durante la conferencia de prensa en la que anunció su participación en el proyecto de arte público Sonora 128.



Con este proyecto, aseguró, reconoce su amor por México, del que comenzó a aprender gracias a una biografía de Diego Rivera que su madre le regaló cuando Patti cumplió 17 años.



"Estuve aquí en 1971 viajando sola. Buscaba dos cosas: arte y café. Y hubo una tercera que no esperaba y me encantó. La generosidad de las personas", recordó Smith, quien aseguró que estaba enterada de las desapariciones, feminicidios y violencia en general que vive el país, al que manifestó su solidaridad.

Por su afecto a México, dijo en otro momento, ella se une a cientos de voces que todos los días protestan contra el régimen de Donald Trump.

"Nos quejamos dando conciertos, pintando, escribiendo. Trump es un terrible ejemplo para el mundo. Tengo que decirles a ustedes que me siento muy avergonzada y no voy a dejar que esto afecte mi trabajo. Yo no soy Trump".



Sesiones del Café La Habana

Una exposición, un espectacular y una lectura de poesía integran el proyecto que la trae a México.



Para anunciar sus Sesiones del Café La Habana, Smith habló de poesía, arte, de su amor por el café y las antiguas cafeterías donde se fraguaban, afirmó, los grandes cambios del mundo. Fue un encuentro de alrededor de una hora que culminó con una canción, 'People have the power', que coreó al lado de Lenny Kaye, el guitarrista con quien colabora desde los años 70.



Una exhibición fotográfica en el Café La Habana -que inauguró extraoficialmente la noche del jueves con un concierto y está abierta a partir de este viernes-, un espectacular en la esquina de Sonora y Nuevo León en la colonia Condesa que permanecerá hasta el 30 de noviembre y una lectura de poesía este 2 de septiembre a las 13:00 horas en la Casa del Lago, integran su proyecto artístico en México.



Además de que una de sus fotografías se exhibirá permanentemente en el café La Habana, durante el periodo de exhibición del espectacular se incluye un número telefónico gratuito para llamar a cualquier hora y escuchar, en voz de la artista, una Sesión del café La Habana en la intimidad. El número es 55 5276 9777.



Patti Smith leerá por primera vez el poema de cien versos Hecatomb, que escribió en 2014, inspirada por un pasaje de la novela de Roberto Bolaño, Amuleto: el sacrificio ritual de cien bueyes.



"Bolaño escribió la primera obra maestra del siglo XXI, 2666. Y después de eso murió. Eso me rompió el corazón, era más joven que yo y si lo hubiera encontrado alguna vez, le agradecería por esa gran obra. Bueno, mi manera de agradecerle fue escribir este poema", explicó la artista.



Concluyó con un esperanzador mensaje sobre las nuevas generaciones: "Estoy harta de oír quejas acerca de que a los jóvenes no les interesa más que estar pegados a una pantalla. Yo sí creo en que ellos, si se unen, pueden cambiar al mundo".