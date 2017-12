Las Panteras de Carolina anunciaron este domingo que su propietario Jerry Richardson venderá esta franquicia de la NFL, liga que lo investiga por acusaciones de conducta sexual indebida y supuestos comentarios racistas en el lugar de trabajo.



El equipo informó la decisión mediante un tuit, el cual incluía un enlace a una carta de cinco párrafos, escrita por el único dueño de las Panteras.



“Creo que es momento de entregar la franquicia a nuevos propietarios”, señala Richardson en la carta abierta. “Por lo tanto, pondré el equipo a la venta al concluir la temporada de la NFL”. Carolina, que perdió el Super Bowl en 2016, tiene posibilidades de clasificarse a la postemporada.



“Espero que todos en la organización, dentro y fuera del terreno, sigan absolutamente concentrados en una misión: jugar el Super Bowl y ganarlo”, manifestó Richardson, de 81 años.



Jerry Richardson will put Carolina Panthers up for sale https://t.co/jvPW3GRAAi — Carolina Panthers (@Panthers) 18 de diciembre de 2017



La liga otorgó a Richardson la franquicia de expansión en 1993. El exjugador ha sido desde entonces el único dueño. En la misiva no se hizo referencia directa a la investigación.



“No ha habido misión o propósito más grande en mi vida que haber traído una franquicia de la NFL a Charlotte”, escribió Richardson. “Los obstáculos en aquel entonces eran significativos, y algunos incluso preguntaron si nuestra comunidad podría apoyar el fútbol (americano) profesional. Pero siempre supe que, si le daban la oportunidad, Carolina respondería. Y lo ha hecho. El equipo se ha vuelto parte integral de la comunidad. El estadio está en su mejor condición desde el día en que se inauguró”.



Richardson asistió al partido del domingo en el Bank of America Stadium, frente a los Empacadores de Green Bay. Se le fotografío sentado junto a su esposa Rosalind, en su palco de lujo. No respondió a preguntas de la prensa. “Aunque no seré ya el dueño del equipo, siempre seré el fanático número uno de las Panteras”, recalcó en la carta.





1



Las Panteras están obligados a permanecer en Charlotte hasta junio de 2019.



El ayuntamiento de Charlotte y las Panteras llegaron a un acuerdo para mejorar el estadio en 2013. El plan contemplaba que el gobierno de la ciudad aportaría unos 87 millones de dólares para renovar el Bank of America Stadium a cambio de un acuerdo por seis años para que los Panthers continuaran en esta sede.



Se trata de menos dinero del que buscaba el equipo para mejorar el estadio, inaugurado en 1996. Forbes estima que el valor de los Panthers es de 2.300 millones de dólares.



El anuncio surge después de que un artículo de Sports Illustrated citó a fuentes anónimas, quienes afirmaron que Richardson hizo comentarios sexualmente sugestivos a mujeres en el lugar de trabajo y que, al menos en una ocasión, profirió un insulto racista contra un cazatalentos de las Panteras.