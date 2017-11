No tengo prisa en volver a México: Belichik

Bill Belichik, entrenador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dijo sentirse aliviado de que mientras estuvo en la Ciudad de México, no hubo "erupciones volcánicas ni terremotos" y afirmó que no tiene prisa por regresar al país.



En una entrevista con la cadena WEEI Sports Radio Network, Belichik explicó que "personalmente no tengo ningún apuro en regresar. Es un viaje muy largo para un juego y hay mucha logística involucrada. Ellos (los mexicanos) no están acostumbrados a los juegos de la NFL, así que tienes que ir y manejar un montón de logística".







El entrenador de los Patriotas indicó que organizar el encuentro en el que jugaron contra los Raiders de Oakland tomó una gran cantidad de trabajo, de horas y de energía.



Belichik indicó que tanto él como el equipo pasaron muchas horas analizando la altitud, el clima, la hidratación y la comida en la Ciudad de México, así sobre la posibilidad de un sismo o una erupción.



"Pienso que fuimos afortunados de que no hubo erupciones volcánicas o terremotos o cualquier otra cosa mientras estuvimos allá. Digo, tienes dos equipos de la NFL en un área donde no sé qué tan estables son las placas geológicas, pero nada pasó, así que eso estuvo bien".



Este domingo, el estadio Azteca fue el escenario del partido de la semana 11 de la NFL entre los Raiders de Oakland y los Pats, quienes ganaron 33-8.