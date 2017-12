'Los últimos Jedi' y los sentimientos encontrados

¿Por dónde empezamos? Los últimos Jedi han despertado cientos de sentimientos encontrados entre los fans, los nuevos y los de vieja guardia. Sabemos que los nuevos episodios traen por ende nuevas generaciones pero muchos se preguntan si era justo darles un final así.



¿Y si les desglosamos lo bueno y lo malo de Los últimos Jedi y ustedes escogen con qué quedarse? Alerta: vienen spoliers. Muchos.



LO BUENO:

Es mejor que El despertar de la Fuerza. Y eso es mucho.

La música de John Williams, ésa siempre le dará el feeling a la saga

Nos emociona ver a Luke y Leia Skywalker, elementos que dan certeza y anclaje.

Poe Dameron (Oscar Isaacs) toma cada vez más relevancia y más papel como un líder de la Resistencia.

Kylo Ren se deshizo (al fin) de esa estúpida máscara que era en realidad un insulto al Lado Oscuro.

​La lucha entre Rey (Daisy Ridley) y Kylo (Adam Driver) por tratar de llevar al otro al lado contrario.

​Y aunque muchos digan que tiene un tufillo a princesas Disney, Los últimos Jedi es sumamente femenina: es Leia quien lidera la Resistencia y es la vicealmirante Holdo quien hace el ultimate sacrifice por la ésta; es la aterradora Phasma quien dirige a los Stormtroopers; es Rose quien lleva a Finn a Canto Bight como acompañante y es Rey quien se pone al tú por tú con Snoke y Kylo Ren.



LO MALO:

No es Rogue One. Y eso es mucho.

​Extrañamos a Darth Vader como no tienen idea.

​La escena más absurda de la película es con Carrie Fisher y ella no se merecía algo así.

Amamos a Chewbacca, pero sin Han Solo, él ya no tenía razón de estar ahí; Chewie es la pura nostalgia.

El personaje más absurdo y prescindible de la saga es DJ (Benicio del Toro); Han Solo se hubiera revolcado en su tumba, en serio.

No sabemos qué tan original intentó ser su director Rian Johnson pero muchas escenas (el enfrentamiento en Crait con las naves y robots, la misma lucha entre Kylo y Luke y la misma suerte final de éste) parecen sacadas de Una nueva esperanza y El imperio contraataca.

Y lo que ha despertado la furia de muchos es que al final, la Fuerza está en todas las personas. Gran manera de rematar a los Jedi, Disney, en serio.



Y si ya no quieres saber nada más de Star Wars...

​Este fin de semana hubo estrenos más allá de Star Wars; uno de ellos fue Extraordinario, con Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay (el niño de Room)







Basada en el bestseller de The New York Times, la cinta cuenta la historia de Auggie Pullman, quien tras haber nacido con severas deformaciones faciales y haberse sometido a diversas cirugías, empieza a convertirse en una especie de héroe tras ingresar a una escuela por primera vez.



Si lo que buscas es reir despreocudamente con alguna cinta alusiva a las fechas, Guerra de Papás 2 es una buena opción.



A la dupla Wahlberg-Ferrell se suman Mel Gibson y John Lithgow como los abuelos, uno borracho y mujeriego, el otro santurrón y empalagoso. ¿Qué pasa cuando ambas familias, cada una con su drama familiar, deciden pasar juntos las fiestas decembrinas? Una cinta llena de absurdos bien logrados que dejan al final un buen sabor de boca.