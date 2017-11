Kevin Spacey queda fuera de cinta de Ridley Scott

Kevin Spacey quedará fuera de la película All the Money in the World, del director Ridley Scott, y será reemplazado por Christopher Plummer, poco más de un mes antes de la fecha programada para el estreno de la cinta.



Personas cercanas a la producción -que no estaban autorizadas para hablar públicamente- dijeron el miércoles que Plummer ha comenzado a grabar las escenas en el papel de J. Paul Getty. De acuerdo con el reporte, todas las escenas en las que aparecía Spacey serán grabadas nuevamente. Se prevé que los coprotagonistas Mark Wahlberg y Michelle Williams participen.



Scott pretende mantener la fecha de estreno de la cinta programada para el 22 de diciembre.





Se había previsto que la cinta tuviera su estreno mundial en el festival de cine AFI Fest en Los Ángeles el 16 de noviembre, pero fue retirada a principios de esta semana debido a los reportes de acoso sexual que rodean a Spacey.



Spacey también fue despedido de la serie House of Cards.



Los representantes de Scott no respondieron de forma inmediata a los correos electrónicos en busca de algún comentario.