¿Irás al juego de la NFL en el Azteca? Sal con tiempo porque no podrás llegar en coche

México.- ¿Vas a ir al partido de los Raiders contra los Patriots en el Azteca? Te tenemos noticias: haz tu plan para llegar porque ese día no podrás llegar en coche.



El día del partido, no se permitirá el acceso al Estadio Azteca a vehículos sin acreditación, y tampoco habrá servicio de estacionamiento.



Para facilitar la movilización de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México durante el NFL México Game 2017, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, el gobierno local pondrá a disposición del público rutas especiales de autobuses con un costo de 30 pesos por trayecto.



Se han programado, para ese domingo, estaciones remotas que facilitarán el traslado de las personas con boleto hasta el Estadio Azteca y viceversa, porque no se contará con estacionamiento en el recinto deportivo.



Los espacios que se habilitarán tendrán corridas cada 20 minutos, aproximadamente, y estarán ubicados en el Auditorio Nacional (exclusivamente lanzadera), Avenida Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec; Plaza Carso, Lago Zúrich 245; Expo Santa Fe, Avenida Santa Fe 270, Santa Fe, y en el Estadio Olímpico Universitario.



Los más de 180 autobuses de servicio especial circularán con horarios de salida de las estaciones al Estadio Azteca, de 10:00 a 15:00 horas, y del Estadio hacia las bases, de 18:00 a 21:00 horas.



El Tren Ligero en su estación Estadio Azteca, es también una buena opción para llegar en transporte público. Se puede acceder a esta ruta, a través de la Línea 2 del Metro en su estación Taxqueña.



Como parte del dispositivo de movilidad implementado en la periferia del coloso de Santa Úrsula, se permitirá el acceso únicamente a vehículos acreditados y al servicio de autobuses de estaciones remotas.



Para el desalojo del lugar, se contará con un solo punto de salida en la Puerta 8, donde se podrán tomar los autobuses de retorno.