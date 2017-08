Hermanos Coen y Netflix contarán 'una de vaqueros'

Los cineastas Ethan y Joel Coen pasarán a la pantalla chica con una nueva antología de vaqueros planeada para Netflix, dijo este miércoles la compañía, sumándose al creciente número de talentos que se une a la plataforma de transmisión por Internet.



Los hermanos Coen, famosos por películas como Fargo y No Country For Old Men, escribirán y dirigirán The Ballad of Buster Scruggs, una serie de seis partes ambientada en el Lejano Oeste estadounidense y protagonizada por Tim Blake Nelson como Buster, dijo Netflix en un comunicado.



La serie se estrenará en el 2018 y llega tras el éxito del programa de la cadena de cable FX Fargo, derivado de la película de los hermanos Coen de 1996 con el mismo nombre. Los cineastas son los productores ejecutivos de esta serie pero no escribieron ni dirigieron ningún episodio.



La noticia tiene lugar tras el anuncio esta semana de que David Letterman volverá a la televisión con un programa de entrevistas para Netflix el año próximo y la compra de la editorial de cómics Millarworld.



También se conoce luego de que Disney, la mayor compañía de entretenimiento del mundo, dijo que dejará de suministrar nuevas películas a Netflix desde el 2019 para lanzar su propio servicio de streaming y captar espectadores que están abandonando la televisión tradicional.



Netflix, junto con rivales como Amazon.com y el canal HBO de Time Warner, está gastando miles de millones de dólares para comprar y producir contenido original y transmitirlo directo a los consumidores.