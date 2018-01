Hace 83 años salió la primera lata de cerveza y ésta es su historia

Los primeros registros históricos datan del siglo XIX, cuando el comerciante británico Peter Durand diseña y patenta en 1810 el primer envase cilíndrico de metal sellado para alimentos. Estos primeros envases de hojalata soldada a mano serían la génesis de lo que vendría casi siglo y medio después con las latas de aluminio para bebidas.



Los primeros intentos de la cerveza en lata datan de 1909. La compañía American Can que estaba detrás de este innovador producto, tuvo que suspender su proyecto cuando entró en vigor la Ley Seca en Estados Unidos. Otras marcas como Busch y Pabst, que eran de las principales de la época, buscaron hacerlo hasta antes de 1930.



Con el fin de la Ley Seca en 1933, la American Can consigue fabricar una lata presurizada y con un recubrimiento especial evitando así que la cerveza reaccionara con el estaño, aunque la idea original venía de la cervecera Krueger, pues llevaban ya dos años realizando pruebas.

No fue hasta el 24 de enero de 1935, cuando la compañía Gottfried Krueger Brewing se convirtió en la primera fábrica de cerveza que vendió su producto en una lata. La Finest Beer fue la primera cerveza comercial en venderse dentro de una lata de aluminio cerrada a presión y su lanzamiento fue un éxito total.



En esa época, relata la prensa de aquel entonces, el envase era más ligero que el vidrio, fácil de transportar y muy resistente a golpes y caídas; además, poseía una gran superficie para decorar, lo que comercialmente lo hacía único en cada modelo y marca.



Se entregaron 2 mil latas de cerveza en Richmond (Virginia), la aprobación de los clientes fue del 91 por ciento, según información de la compañía que fue vendida en 1961, dejando su invento para la posteridad. A finales de 1935 ya se habían vendido más de 200 millones de latas de cervezas.



Estas primeras latas no eran como las conocemos hoy día. Tenías que abrirlas con un abrelatas, pues eran planas por la zona superior. El acero del que estaban hechas no fue modificado hasta 1958, cuando se comenzaron a fabricar de aluminio.

¿Qué hay sobre la argolla?



En los años 60, Ernie Fraze, un ingeniero de la empresa Dayton Reliable Tool Company en Indiana, diseñó un sistema de apertura que revolucionaría el mercado. Su sistema Easy-Tab permitía abrir la lata con un sujetador que cortaba una zona marcada de la tapa superior sólo tirando del gancho hacía arriba.



Este sistema generó un gran salto de calidad y convirtió a las latas de aluminio en uno de los envases más utilizados durante las dos décadas siguientes en todo el mundo.



Orgullo mexicano



México es uno de los grandes exportadores, productores y consumidores de cerveza en el mundo, y con cada año que pasa, nos acercamos más a los primeros puestos.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cervecera y la Malta en México, el 4 de mayo de 2017, la industria cervecera en nuestro país festejó la producción de 105 millones de hectolitros.



México es el principal exportador de cerveza en el mundo, llegando a más de 180 países. Además, según datos del Inegi y la Cámara de la Cerveza, Estados Unidos es el principal importador del producto mexicano con un consumo de 79 por ciento del total de nuestras exportaciones.



La evolución de este envase revolucionó el consumo de bebidas en el mundo. Resulta curioso que algo tan simple hoy como lo es una lata de cerveza, no lleve en el mercado ni 100 años.