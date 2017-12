El delantero peruano Paolo Guerrero podrá disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, luego que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) le redujo el castigo de un año a seis meses.



"Tras analizar todas las circunstancias específicas del caso, en particular el grado de culpabilidad del jugador, la Comisión de Apelación de la FIFA consideró que un periodo de inelegibilidad de seis meses es una sanción proporcionada", dio a conocer la FIFA a través de un comunicado.



Guerrero había sido suspendido un año por dar positivo en un control antidopaje celebrado el pasado 5 de octubre, luego del empate sin goles entre Argentina y Perú dentro de la eliminatoria de la Conmebol rumbo a la justa mundialista.



El jugador del Flamengo de Brasil dio positivo a benzoilecognina, un metabolito de la cocaína, lo que le causó una suspensión provisional de 30 días, la cual se amplió a un año.



Con esta reducción, el ex jugador del Hamburgo de la Bundesliga podrá ser considerado por el argentino Ricardo Gareca, técnico del representativo “inca” para el Mundial Rusia 2018, en el que está ubicado en el Grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca.