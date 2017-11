¿Fan de 'It' y 'Stranger Things'? Amarás 'Dark'

Con reminiscencia de It, Stranger Things y películas de los 80, llega Dark, (Oscuridad) la nueva serie exclusiva de Netflix, la cual estará disponible en la plataforma a partir del primero de diciembre.



A través de su Twitter, la plataforma lanzó un primer tráiler de su nueva serie, en el que se lee: La pregunta no es dónde. La pregunta no es quién. La pregunta no es cómo, sino cuándo.



Ambientada en Alemania en 1986, relata la desaparición de un niño, la cual desata una frenética búsqueda.



"Niños desaparecidos, eventos sobrenaturales y secretos familiares revolucionan un pueblo alemán con ecos de un pasado trágico. La desaparición de un niño desató una frenética averiguación de su paradero. Cuatro familias buscan a un culpable, pero encontraron los secretos de todo el pueblo".



Dark es creación de Baran bo Obdar y Jantje Friese, y tiene como protagonistas a Luis Hofmann, Oliver Masucci y Jördis Triebel. Escrita, dirigida y producida enteramente en Alemania, consta de diez episodios de una hora.