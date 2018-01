Esculturas de Sean Scully llegan a México

Por primera vez en Latinoamérica se exhibirán las recientes esculturas monumentales de Sean Scully, uno de los artistas abstractos más importantes del mundo, en los espacios internos y externos de la Cuadra, icónico monumento modernista de Luis Barragán ubicado en Atizapán, Estado de México.



La exposición Sean Scully-San Cristóbal estará abierta al público del 7 de febrero al 24 de marzo durante la semana de arte en México, y el público podrá apreciar las geometrías dramáticas y alargadas y los poderosos colores vistos en San Cristóbal representan el vértice del "período alto" de Barragán y forman un telón de fondo apropiado para las esculturas de Scully.



El proyecto curado por Oscar Humphiries con el apoyo de la galería inglesa Blain Southern incluye monumentales cajas de acero COR-TEN de 50 pies de largo, Boxes of Air, así como esculturas apiladas tanto en COR-TEN como en metal pintado.



1



Scully desde la perspectiva de un artista y Barragán como arquitecto disolvieron las viejas etiquetas, encontrando una interacción totalmente individual y contemporánea de lo que la arquitectura moderna y la pintura abstracta pueden ser.



“La primera vez que visité México, no tenía ni idea de quien era Luis Barragán hasta que vi una hermosa foto de la escalera voladiza de la Casa Barragán y pensé ¡Esto es maravilloso! y desde entonces me quedé pensando en él”, comentó Sean Scully.



“Para mí es interesante que Barragán integre el color en las formas en su creación. Instintivamente pienso en él sintetizando la forma y el color en su imaginación. Mi instinto dice que los edificios nacieron cuando los vio en su cabeza. Lo que me atrajo de México fue la brutalidad de la cultura y la naturaleza excluyente de la misma", señaló.



De acuerdo con sus promotores, ver a Scully como un escenario revelará el arte histórico y sus orígenes arquitectónicos de la práctica contemporánea, creando una yuxtaposición que es a la vez contraria y comprensiva.





1



Sean Scully (Dublín, 30 de junio de 1945) nació en Dublín y creció al sur de Londres, donde su familia se estableció en 1949. Estudió en el Croydon College of Art y en la Universidad de Newcastle upon Tyne. Recibió una beca para ir a estudiar a la Universidad de Harvard a principios de la década de 1970 y desde entonces se estableció en Nueva York.



Scully fue nominado para el premio Turner en 1989 y en 1993. Ha expuesto por toda Europa y los Estados Unidos, con presencia en algunos de los museos más importantes del mundo, incluyendo el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, la Galería Nacional de Arte y el Smithsonian, entre otros muchos.



Actualmente vive y trabaja entre Nueva York, Barcelona y Múnich, donde ejerció de profesor en la academia de bellas artes. En 2015 inauguró una instalación permanente en la capilla de Santa Cecília de la Montaña de Montserrat.



La exposición Sean Scully-San Cristóbal, se presentará del 7 de febrero al 24 de marzo de 2018 en Cuadra San Cristóbal, ubicada en Cerrada Manantial Oriente 20, Colonia Mayorazgos de los Gigantes, López Mateos, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Entrada libre.