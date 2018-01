El secreto de un vino tinto español es revelado

¿Cómo hacer mejores vinos? Esa es la pregunta que constantemente taladra la cabeza de Fernando Remírez de Ganuza, según José Ramón Urtasun, quien califica a su socio como un inventor dedicado a mejorar los procesos para elevar la calidad de los caldos.



Remírez de Ganuza también le da nombre a su bodega, ubicada en La Rioja Alavesa. Su producto proviene de viñedos con más de 50 años de historia y, desde 1989, año de su fundación, ha ganado notoriedad por el proceso de prensado que ambos desarrollaron y patentaron, el cual usan para su etiqueta Trasnocho.



"Una vez que concluye la fermentación se desaloja el líquido. Al fondo quedan los hollejos que se introducen en una bolsa de PVC con agua y se exprimen, con ello se libera el 70 por ciento del vino que aún tienen", explica Urtasun.

Con ese procedimiento evitan la fricción de los hollejos y la oxidación del vino, y consiguen que desaparezcan las notas amargas.



"Es un método que el gran público no conoce; pero disfruta. Lo saben los expertos, sommeliers, quienes lo venden y los grandes aficionados al vino, pero hay que hacer labor de divulgación para explicarlo", señala.



Ello aunado a la recolección manual de las uvas, la temperatura controlada que mantienen durante la fermentación y la selección de frutos en mesas, "da como resultado un caldo rojizo intenso de gran estructura y con sabores a frutos negros como la ciruela pasa y moras, también hay referencia a pimienta negra y canela", agrega Urtasun.



Otra de sus fortalezas es el añejamiento durante 21 meses en barricas nuevas de roble francés y americano, que si bien es un procedimiento costoso no sólo por las constantes inversiones en barricas, sino por el tiempo de guarda, el empresario asegura que le proporciona valor agregado al producto. “El sabor de este tinto no se asemeja a ningún otro, lo han querido igualar, pero no lo consiguen", asegura.



Trasnocho se elabora con uvas tempranillo, graciano, viura y malvasia. Para resaltar su sabor se recomienda acompañarlo de carnes rojas asadas y quesos curados. Su precio es de 2 mil 699 pesos.