Guionista demanda a Disney por 'Zootopia' 

LOS ÁNGELES.- Un guionista y productor demandó a Walt Disney Pictures argumentando que el estudio copió sus ideas para la cinta animada ganadora del Oscar Zootopia.



Gary L. Goldman, que ha trabajado en adaptaciones de cinematográficas de Total Recall y Minority Report, presentó la demanda por violación de derechos de autor este martes en un tribunal federal en Los Ángeles. En la misma establece que le presentó a Disney su concepto para Zootopia en el 2000 y 2009 y que hay similitudes sustanciales entre su proyecto y la exitosa película del año pasado.



Disney rechazó las alegaciones en un comunicado: "La demanda del señor Goldman está plagada de alegatos evidentemente falsos. Es un intento inescrupuloso por reclamar una película exitosa que él no creó, y nos defenderemos vigorosamente en la corte".

Según la demanda, Goldman le presentó a Disney su idea de Zootopia como una manera de explorar la vida en Estados Unidos a través de una sociedad civilizada de animales. La cinta explora los prejuicios a través de una conejita que busca convertirse en una respetada policía en una ciudad donde los predadores y las presas cohabitan. El mes pasado se alzó con el Premio de la Academia al mejor largometraje animado.



La demanda incluye dibujos que Goldman comisionó para su presentación del proyecto a Disney. Sostiene que las ideas de su proyecto y la cinta, así como el estilo de algunos de sus personajes, son considerablemente parecidos.



"Ambos trabajos exploran si las sociedades pueden vivir a la altura de ideales utópicos y juzgar y dar crédito justo a los otros como individuos y no como estereotipos, basados en concepciones de mérito y no de orden natural, y los protagonistas son desafiados a encontrar el equilibrio entre las posiciones utópicas y contrautópicas, el optimismo y el pesimismo, la naturaleza y la individualidad, y la autoaceptación y la superación personal", dice la demanda.



En la película de Disney, la conejita Judy Hopps (cuya voz hace Ginnifer Goodwin) entabla una alianza con un zorro astuto (Jason Bateman) para frustrar una conspiración que amenaza la paz en su metrópolis. La demanda de Goldman dice que los dos personajes principales de su proyecto eran una ardilla de mirada inocente llamada Mimi y una hiena llamada Roscoe.



La demanda no especifica la suma por daños que Goldman y su compañía, Esplanade Productions, buscarían. El guionista pide que un juez federal bloquee futuros proyectos de Disney relacionados con Zootopia hasta que el caso se resuelva.