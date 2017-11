Charlie Sheen, acusado de abusar sexualmente de menor de edad

Charlie Sheen fue acusado de haber abusado sexualmente de un actor menor de edad en 1986, en la filmación de una película.



Presuntamente, el protagonista de Two and A Half Men, quien en ese entonces tenía 19 años, abusó sexualmente de Corey Haim, quien sólo tenía 13, en el set de filmación de la película Lucas, de acuerdo con declaraciones de Dominick Brascia, amigo de Haim, hechas a National Enquirer.



"Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando filmaron Lucas; él me dijo que fumaron mariguana y tuvieron sexo Haim dijo que después de eso, Sheen se volvió frío y lo rechazó", dijo Brascia.



De acuerdo con la publicación, el actor Corey Feldman relató en sus memorias en 2013 que un actor adulto se le acercó a Haim para convencerlo de que las relaciones entre hombres adultos y jóvenes eran normales.



"Así que se alejaron a un área trestringida entre dos trailers durante un descanso de la filmación; y Haim, inocente y ambicioso como era, se permitió ser sodomizado".



Corey Haim protagonizó cintas como Lucas, Muchachos perdidos y Sin permiso para manejar, falleció en marzo de 2010 por una combinación de pulmonía y sobredosis de medicamentos. Charlie Sheen, quien ha tenido problemas de alcohol y drogas durante varias décadas, anunció en 2015 que era portador de VIH y hasta el momento, no ha dado declaraciones sobre el tema.