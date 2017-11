CBS suspende programa de Charlie Rose

CBS News suspenderá la producción del programa de Charlie Rose tras acusaciones de abuso sexual; en su cuenta de Twitter, éste admitió que "es esencial que estas mujeres sepan que las escuché y que estoy profundamente avergonzado de mi conducta inapropiada".



En una entrevista con el Washington Post, varias mujeres afirmaron haber sido acosadas sexualmente por el presentador, quien les tocó los senos y los genitales además de haberles hecho llamadas telefónicas de contenido sexual a fines de la década de los 90.



Rose admitió estar "sumamente avergonzado. Me he comportado insensiblemente en esas ocasiones y acepto la responsabilidad por eso", aunque precisó que no todas estas acusaciones son ciertas.





Rose explicó que siempre sintió que con su conducta estaba siguiendo "sentimientos compartidos", pero que se ha dado cuenta de que estaba equivocado.



"He aprendido una gran lección como resultado de estos eventos, y espero que otros también lo hagan. Todos nosotros, incluido yo, estamos llegando a un reconocimiento más nuevo y profundo del dolor causado por esa conducta en el pasado, y tengo un profundo nuevo respeto por las mujeres y sus vidas".



Con información de AP