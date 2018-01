Así van los premios en los Globos de Oro

Para que no pierdas detalle de la ceremonia de los Globos de Oro que se realiza este domingo, aquí de te dejamos la lista de los premiados.



Rachel Brosnahan. Mejor actriz de serie musical o comedia

​

Elisabeth Moss. Mejor Actriz en Serie Dramática.



Sterling K Brown. Mejor Actor en Serie Dramática.



The Handmaid's Tale. Mejor Serie Dramática.



Alexandre Desplat. Mejor Música Original por la película The Shape Of Water, dirigida por Guillermo del Toro