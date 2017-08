'Annabelle', la heroína que salvó a un mal verano de Hollywood

La reducción en las cifras de taquilla se está poniendo espeluznante, pero eso no impidió que la cinta de terror Annabelle: La creación (Annabelle: Creation) debutara con 35 millones de dólares en Norteamérica durante el fin de semana, de acuerdo con cifras reveladas el lunes.



El estreno de The Warner Bros.-New Line Cinema quedó muy cerca de igualar a su predecesora: Annabelle, que se estrenó con 35 millones en 2014. Ambas películas tienen tramas derivadas de las cintas de The Conjuring. (El conjuro)





A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. Annabelle: Creation, 35 millones de dólares

2. Dunkirk, 10.8 millones

3. Nut Job 2: Nutty By Nature, 8.3 millones

4. The Dark Tower, 7.8 millones

5. Girls Trip, 6.4 millones

6. The Emoji Movie, 6.4 millones

7. Spider-Man: Homecoming, 6 millones

8. Kidnap, 5 millones

9. The Glass Castle, 4.6 millones

10. Atomic Blonde, 4.4 millones



A pesar del estreno positivo de Annabelle: Creation, el desvanecimiento de los ingresos por venta de boletos en agosto continúa.



El fin de semana fue 31.6 por ciento menor al mismo fin de semana el año pasado, cuando Suicide Squad y Sausage Party llenaron los cines. En general los resultados de taquilla para el verano son 12,4% menores con relación a 2016, de acuerdo con comScore.