Alavés, en busca de la gloria en Copa del Rey

El Deportivo Alavés vive la segunda mejor etapa de su historia. Terminó noveno en la liga española (2016-17) con 55 puntos y logró clasificarse a la final de la Copa del Rey por primera vez en casi 100 años de historia. Mañana enfrenta al Barcelona en el Vicente Calderón, casa del Atlético de Madrid (14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México), en el que será el último juego en la casa colchonera.



“El plantel es organizado, solidario, compacto y con una defensa que resalta sobre las otras líneas (en seis de los ocho partidos de Copa dejó su portería en cero), aunque los delanteros y los mediocampistas defienden tan bien como los zagueros. Tiene tres pilares fundamentales: el lateral Theo Hernández, Marcos Llorente -mediocampista con buena técnica individual- y el capitán Manu García -el alma del cuadro en el medio del campo-”, explica Naxari Altuna, de la televisora vasca Euskal Telebista.



La plantilla se caracteriza por tener buenos elementos, pero sus cartas pertenecen a otros equipos y se irán al finalizar la temporada. Hernández y Llorente son propiedad del Real Madrid. El defensa Rodrigo Ely partirá al Milán; el mediocampista Óscar Romero, al Shanghai Shenua; los delanteros Víctor Camarasca y Deyverson, al Levante, y el centro delantero Rubén Sobrino, al Manchester City. Hernández, Llorente, Camarasca y Sobrino son titulares habituales en el 11 inicial del equipo.

El club se fundó con el nombre de Sport Friends el 23 de enero de 1921 en la ciudad de Vitoria, en la región de Vizcaya, en el norte de España. A los pocos meses después adoptó el nombre de Deportivo Alavés, que mantiene actualmente. En sus primeros siete años jugó en el Campeonato Regional de Vizcaya. En ese mismo año se creó la liga de futbol profesional y el equipo fue incluido en la Segunda división.

DEPORTIVO ALAVÉS

Fundación: 23 de enero de 1921

Motes: Blanquiazules, Babazorros y El Glorioso

Estadio: Mendizorroza (19 mil 840 espectadores)

Dueño: Saski Baskonia

Presidente: Alfonso Fernández de Trocóniz

Director técnico: Mauricio Pellegrino

Títulos: 5 en Segunda División de España; 1 Segunda B de España

Valor aproximado de la plantilla: 62.1 millones de euros

Jugador más valioso: Theo Hernández (10 millones de euros)

En la campaña 1929-30 ganó el primero de sus cuatro campeonatos de esa categoría y obtuvo su primer ascenso a la División de honor del futbol español. El Barcelona, en aquella época, registraba ya ocho títulos de la Copa del Rey, torneo que se disputó a partir de 1903, en honor al rey Alfonso XIII.



El cuadro vasco ha transitado la mayoría de su historia en la División de plata del balompié español. Registra 22 temporadas en Segunda, la misma cantidad en Tercera, 11 en Primera y 10 en la Segunda B. Es el tercer equipo de la región con más temporadas en el máximo circuito, por debajo de la Real Sociedad (64) y el Athletic de Bilbao (80).



Altuna confirma que la inestabilidad en Primera ha provocado que sea el tercero en número de seguidores. “El Alavés recuperó terreno cuando disputó la final de la Copa de la UEFA –actualmente Europa League- en la temporada 2000-01”.



Se quedó cerca de ganar el título, pero el Liverpool de Steven Gerrard y Michael Owen los venció 5-4, con un gol en el segundo tiempo extra. Fue una tarde muy dolorosa para un club que no tiene ningún diploma digno en su palmarés.



La temporada siguiente volvió a calificarse al torneo, pero fue eliminado en segunda ronda por el Anzhi de Rusia. En la 2002-03 fue sentenciado, de nueva cuenta, a la Segunda división. “El presidente de la época, Gonzalo Antón, reconoció alguna vez que aquel equipo murió de éxito. No supo manejar las buenas campañas”, recuerda Altuna.



El ucraniano-estadounidense Dmitry Piterman fue dueño del club de 2004 al 2007. Altuna describe esa etapa cómo la más gris de la institución, porque endeudó al club y lo dejó en una crisis deportiva muy profunda. Como consecuencia de esta etapa fue relegado a la Segunda B (una especie de Tercera en España) en 2009. Dos años más tarde, Josean Querejeta -ex jugador del Baskonia de la Liga Endesa de baloncesto- lideró un nuevo proyecto en 2013 y logró el regreso del Alavés a Segunda.



El club se estableció y finalmente volvió a Primera en la presente campaña. El periodista cuenta que la dirección del plantel hizo muchos movimientos; incluida la inclusión de Mauricio Pellegrino en el banquillo, quien logró darle forma y dirección al esquema.



“La cereza del torneo es la final de la Copa del Rey. La lógica puede decir que el Barcelona es favorito por muchas razones. Porque tiene 28 títulos de Copa y por su delantera. Pero también lo era el Liverpool en aquella memorable final de 2001. No se debe descartar una sorpresa, porque los blanquiazules juegan muy bien a balón parado y le han dado problemas a equipos de primer orden en la Liga”, menciona Altuna.



Con una diferencia de 696 millones de euros en el valor de ambas plantillas, según cifras del portal Transfermarkt, el Alavés tratará de derrotar al Barcelona, vigente campeón y máximo ganador de la Copa del Rey. Históricamente, el gran rival del Barsa en este torneo ha sido otro vasco, el Athletic de Bilbao.