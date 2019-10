Vive una experiencia de sabores y colores en el Kennedy Space Center

A primera vista, la ciencia de la NASA y el arte pueden no tener una coincidencia lógica, pero la relación entre la NASA y el arte tiene una historia llena de color. Y es por este motivo que el Kennedy Space Center Visitor Complex celebra la importancia del arte de la NASA al lado de algunas de las marcas de comidas y bebidas favoritas en el evento inaugural de Taste of Space: A Collection of Art & Food.

Los días 19 y 20 de octubre de 2019, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., el complejo de visitantes tendrá food trucks (camiones de comida), y venta de cerveza y vino mezcladas con estaciones de arte inspiradas en el espacio, cerca de la exhibición del Transbordador Espacial Atlantis®. Además, las bellas obras de arte de los archivos de la NASA saldrán de la bóveda para una exposición limitada, disponible solo en el complejo. Los visitantes podrán dar un vistazo a las obras de arte que conmemoran el pasado y el futuro de los viajes espaciales. También tendrán la oportunidad de descubrir al artista que llevan dentro en algunas estaciones de pintura y manualidades. Este evento es ideal para familias, por lo que los aspirantes a exploradores espaciales y artistas son bienvenidos.

Los paquetes para comprar comida, cerveza, vino y visitar algunas estaciones de arte requerirán de un boleto adicional.

Para obtener más información de este evento da clic aquí.