Venecia espera por los turistas

Este 18 de mayo Venecia volvió a abrir sus puertas, las tiendas y los cafés tendrán vida nuevamente, sin embargo sin turistas la ciudad luce casi desierta.

Con más de 30 millones de viajeros de todo el mundo que llegan a este destino cada año, la ciudad no sabe cómo será la vida ahora que tendrán que vivir sin ellos por un tiempo.

El 80% de sus habitantes viven del turismo y dependen de él para sustentar su economía, sin cruceros ni grandes masas de turistas se tendrá que recurrir a otros esquemas para impulsar nuevamente a la ciudad.

La pandemia es un punto de inflexión para la ciudad y muchos están aprovechando el momento para hacer sus propuestas y pintar una Venecia que pueda ser más sustentable.

“El problema para Venecia no es la falta de turistas, es la falta de residentes permanentes. Y con más residentes, la ciudad reflejará más la cultura veneciana y el maravilloso estilo de vida que ofrece esta extraordinaria ciudad y los futuros visitantes de la ciudad serán capaz de disfrutar más de Venecia " dijo recientemente en una entrevista para CNN Jane da Mosto, quien encabeza el grupo sin fines de lucro We Are Here Venice.

La población de Venecia se ha reducido de 175,000 después de la Segunda Guerra Mundial a poco más de 52,000 hoy.

Da Mosto señala que Venecia se ha convertido recientemente en una víctima de su propia popularidad en una lucha cada vez mayor entre el sobreturismo, alimentado por lo accesible de los cruceros y los viajes aéreos de bajo costo, y la disminución constante de los residentes locales que han huido del turismo.

Así que a la espera de turistas y de las nuevas reglas de cómo viajar, Venecia lucirá por un tiempo más semivacía y a la espera de su transformación turística.

