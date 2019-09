Vallarta Nayarit Gastronómica reúne a ganadores de Soles Repsol y estrellas Michelin

Puerto Vallarta y Riviera Nayarit celebrarán un festival gastronómico donde se darán cita chefs, sommeliers, mixólogos y speakers de talla mundial, que han sido reconocidos con los más altos galardones como estrellas Michellin, Soles Repsol y primeros lugares en las listas de The 50 Best Restaurantes y Top Chefs, entre otros.

La undécima edición del festival Vallarta Nayarit Gastronómica se llevará a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre, bajo el lema: ¡Una historia que contar!

El festival conservará su esencia con los showcookings, catas premium, talleres gourmet, gastronomikids, degustaciones, zona expo, cenas maridaje y eventos especiales; y marcará un precedente importante con el objetivo de evolucionar y mejorar las experiencias, al desarrollar nuevos eventos que profundizarán en las relaciones de negocio y en los temas de interés para la industria.

Uno de los eventos esperados es Gourmet Night Out, será un encuentro entre los 100 Decisión makers más importantes de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. También habrá un Networking VIP a puerta cerrada para una selección de profesionales del destino que traerá más cierre de negocios efectivo.

La chef Lula Martín del Campo de CDMX, con su gran experiencia como chef, será la conductora del evento y participará en una de las importantes cenas maridaje del programa.

Vallarta Nayarit Gastronómica 2019 tendrá en definitiva un gran cartel, al que se sumarán sorpresas que serán anunciadas durante su inauguración. Algunos de los chefs estarán presentes son:

Mexicanos

Paco Ruano, Guadalajara- Restaurante Alcalde. #109 The World's 50 best restaurant y #31 Latin America's 50 best restaurant.

Diego Hernandez Baqueado, Valle de Guadalupe- Restaurante Corazón de Tierra, # 35 Latin America's 50 best restaurant.

Gerardo Vazquez Lugo, CDMX-Restaurante NICOS .50 best # 37 Latin America's 50 best restaurant.

Maria Elena Lugo Zarmeño, CDMX-Restaurante NICOS. 50 best #37 Latin America's 50 best restaurant.

Betty Vazquez, San Blas, Nayarit- Hotel Garza Canela, Jurado Master Chef Mexico y Embajadora Gastronómica del estado de Nayarit.

Gaby Ruiz Tabasco, Tabasco- Restaurante Carmela y Sal, Mejor Chef 2019 por México Gastronómico.

Internacionales

Fina Puigdevall, Gurona– España, Restaurante Les Cols. Dos Estrella Michelin y dos Soles Repsol

Jess Sánchez, Cantabria – España, Restaurante Cenador de Amos. Dos Estrella Michelin y tres Soles Repsol

Pablo González, Murcia-España, Restaurante La Cabaña. Dos Estrella Michelin y tres Soles Repsol

Oscar Calleja, Santander – España, Restaurante Annua. Dos Estrella Michelin y dos Soles Repsol

Kisco García, Córdoba – España, Restaurante Choco. Una Estrella Michelin y dos Soles Repsol