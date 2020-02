Un motivo 'de película' para irte de viaje

Sin duda el cine es un gran motivo para viajar. Cuántas veces has visto una película y has tenido la idea de emprender la marcha a ese destino y ser el protagonista de tu propia historia o cuántas veces no has visto un paisaje, museo o monumento que te han hecho desear viajar hasta ahí para conocerlo.

Las películas como estímulo, como ilusión o como meta mueven a miles de turistas por el mundo.

Pero no sólo los viajeros se animan con lo que ven en la pantalla, existe otro motivo para viajar por el mundo y estos son los festivales de cine que alimentan la cultura del lugar y que aportan a las ciudades mucho más que solo llevar celebridades e inundar de séptimo arte el destino, también dejan una gran derrama económica.

Los viajeros participantes dejan una importante suma de dinero en las ciudades en donde se desarrollan estos eventos, en gastos principalmente de hospedaje, transportación, comida y compras.

Por ejemplo en México eventos como el Festival de Cine de Morelia en 2019 dejó una derrama económica de cerca de 8 millones de pesos en el primer cuadro de la ciudad, según informó la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi).

En tanto que eventos internacionales como el Festival de Cine de San Sebastián generan un impacto económico de más de 30 millones de euros durante su realización, además de que ha puesto al destino en el mapa de los viajeros.

El cine nos lleva a viajar, ya sea para perseguir festivales o simplemente para descubrir lugares que alguna vez nos hicieron soñar gracias a una imagen.

Principales festivales de cine en el mundo:

1.- Festival de Cannes (Francia)

2.-Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España)

3.-Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia)

4. Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania)