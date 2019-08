Una app para medir tu maleta con realidad aumentada

Si eres de los que prefieren no documentar tu maleta para evitar demorarte en el aeropuerto, pero no sabes si tu equipaje se considera de mano o carry on, con esta app de realidad aumentada podrás verificar si cumple con los lineamientos para llevarla contigo.

El buscador de viajes Kayak, desarrolló una herramienta dentro de su aplicación móvil para medir el equipaje sin importar la aerolínea que utilices. Con esta función puedes cerciorarte de que la maleta quepa en el compartimiento superior del avión y puedas considerarse como equipaje de mano.

Solo tienes que abrir la app, ésta te pedirá que escanees el suelo (necesario para calibrar la función) y posteriormente mover la cámara alrededor de tu maleta para que pueda detectar su tamaño. La herramienta medirá el largo, ancho y alto del equipaje para determinar si cumple con los parámetros de carry on.

Pixabay

Tips para empacar

1. Organización

Llevar todo lo necesario para un viaje largo en una maleta de mano es una tarea complicada, por lo que hay que planear bien qué vamos a necesitar de acuerdo con las actividades y el tipo de vacaciones que vamos a realizar.

Es muy importante informarse sobre el tipo de clima; si hay eventos en restaurantes, museos o en la naturaleza; o bien si será en la playa. Una vez definido esto haz una lista por categorías como ropa y calzado, productos de higiene, accesorios, electrónicos y documentos.

2. Ropa

Es una de las cosas que más espacio ocupan en nuestro equipaje, por lo que es muy importante elegir prendas básicas que sean fáciles de combinar. Se recomienda llevar tonos neutros y lisos que funcionan bien para una caminata en la mañana, así como una cena.

Asimismo, la mezclilla y la ropa de color blanco o negro son muy versátiles y combinan con casi todo. Procura empacar siempre una muda extra para cualquier imprevisto.

3. Calzado

En cuanto a este aspecto, lo recomendable es llevar sólo dos pares: unos cómodos (como los tenis) para caminatas largas y que puedes llevar puestos desde el aeropuerto para así no ocupar espacio en el equipaje de mano; y unos zapatos de vestir para ocasiones que se requieran, y si estos resultan adecuados para paseos, mejor.

4. Rollitos

Existen varias técnicas para doblar la ropa, pero enrollar las prendas reduce significativamente el espacio que ocupan, además no se arrugan. Las maletas con doble compartimento permiten acomodar de un lado lo más grueso como jeans y del otro algo más liviano como calcetines.

Para objetos voluminosos como chamarras, lo preferible es llevarlas puestas o en la mano; sin embargo, existen métodos como “al vacío” que permiten reducir su tamaño para que quepa en el equipaje.