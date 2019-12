Trineo de perros, una forma distinta de viajar en Canadá

Quizá lo has visto en alguna película y has dicho "lo voy a hacer algún día" quizá, como ahora, lo has leído en alguna revista y has pensado "se ve emocionante" si tú al igual que nosotros has soñado con ir a un lugar nevado y vivir la experiencia de viajar en un trineo tirado con perros, Canadá es tu mejor opción para hacer este sueño realidad.

Esta experiencia combina varias cosas aventura, naturaleza y sobretodo la emoción de convivir con estos poderosos y cariñosos animales.

Los trineos de perros han existido desde tiempos ancestrales en el norte de Canadá, una manera tradicional de transportarse en la temporada de invierno que permitía comunicación entre las comunidades cuando todos los caminos estaban nevados.

Con los años, esta costumbre se terminó, pero permanecieron las carreras recreativas y con el tiempo esta actividad se convirtió en un atractivo turístico.

Cortesía

La experiencia

Lo primero que tienes que hacer moverte de alguna de las ciudades de Canadá al campo, nosotros viajamos hasta Mont-Tremblant para llegar hasta el Centro de Actividades donde preparados con ropa especial para el invierno, además de botas especiales para nieve tomamos las instrucciones del recorrido.

Una vez que estás en el rancho eliges una pareja de viaje, puedes decidir si eres musher (o sea, el guía de los perros) o si quieres solo disfrutar del viaje bajo una cobija de búfalo para mantenerte calientito mientras te dejas llevar por el camino de nieve. Luego de elegir tu posición en el trineo, recibes algunos tips para manejarlo y te presentan a tu equipo de perros, pueden ser cuatro o seis, siempre habrá un líder de la manada que es el que dirigirá la expedición y al que seguirán todos tus demás cuadrúpedos.

La experiencia es realmente surrealista, los perros una vez enganchados están felices de poder salir a correr y la euforia que te transmiten hacen que tu corazón lata a mil. Una vez que empieza el viaje, el silencio invade el espacio y sólo ves a tu alrededor blanco y más blanco con los pinos contemplando tu paso veloz y el cielo azul.

Los perros que dirigen la expedición son Alaska huskies, un grupo de poderosos animales que se convierten en tus mascotas por unas horas y a los que incluso hasta puedes alimentar antes o después de llevarlos a trabajar.

Durante el paseo no sólo viajas a gran velocidad, también tienes tiempo para una parada en un campamento tradicional en el que tomas una bebida caliente acompañado de galletas de maple dentro de un yurt, tomarte fotos con los perros mientras los dejas descansar un par de minutos para que se repongan y sigan su camino.

El trayecto pasa rápido, es básicamente una hora de viaje y terminas con una sonrisa y el corazón cargado de felicidad con la satisfacción de hacer un sueño realidad.

Cortesía