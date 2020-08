Tour gastronómico por Tulum

El chef australiano Paul Bently, lleva doce años viviendo en México, tiene varios restaurantes en el país y recién abrió una taquería en Hawaii. Visita Tulum regularmente porque le encanta cocinar junto al mar en sus restaurantes Mi Amor y en Pez.

Así que nos fiamos de su alma cosmopolita y su paladar internacional, para conocer sus rincones favoritos de éste paraíso:

Con toda seguridad comenta “Para empezar la mañana mi lugar favorito es Mi Amor, porque el comedor es muy cómodo, tiene vista al mar. Sugiero uno de los platos especiales los huevos estrellados sobre tortilla de harina (muy del norte de México) aderezada con comino, tahini y limones encurtidos” En los platos fuertes, predomina la técnica francesa y la habilidad para salsas y fondos para deliciosas salsas que acompañan pescados y carnes.

“Si uno está crudo, my insider ip is to tomar un taxi y salir hacia la autopista para ir a Tacos Honorio. Es la oportunidad para saborear lo que comen y cómo comen los locales.” Auténtica cocina maya en tacos y tortas: de cochinita pibil preparada con cerdo marinado en axiote y naranja agria. También de lechón y carne asada.

Unos pasos más adelante, está Burrito Amor. Una especie de palapa tropical con mucha onda. Los burritos (tortilla wraped) son de buen tamaño. Hay de camarón a la parrilla y vegetarianos entre otros.

“Si les gusta la comida de mar vayan a el Pez, estoy estrenando menú con mariscos a la leña, pescado entero rostizado con chilmole (mole ligero de notas ahumadas con chile carbonizado). Hay ceviches y ostiones a las brasas”. Un lugar relajado para comer mariscos y beber cerveza Pescadores con vista al mar.

En la noche me gusta Arca . Me gusta mucho lo que hace José Luis Hinostroza. Es una comida muy interesante por su acidez a través de fermentados y otros ingredientes, más allá de citricos y vinagre. Me gusta la cabeza de cerdo rostizada y el cachete fue confitado con la piel.