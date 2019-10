Terror en Tlatelolco lleva el pánico a otro nivel

El otoño ya comienza a vestirse con esa aura de horror y espanto. Seguro eres de los que presume a sus amigos no tenerle miedo a nada, ¿cierto? De los que afirma que no existe una película de terror que te quite la tranquilidad del sueño en las noches. Pues hay un lugar en esta ciudad que pondrá a prueba esas agallas, para ver si eres un auténtico temerario, o si simplemente fanfarroneas.

Terror en Tlatelolco llega por tercera vez consecutiva a la CDMX, ahora más grande (con 2 mil metros cuadrados de superficie), más terrorífico y más intenso que en sus ediciones pasadas, para paralizar de miedo a los habitantes de este gran valle. Si pensabas que jamás tendrías pesadillas, este te las extirpará del rincón más obscuro de tu inconsciente, o peor aún, las hará realidad. Garantizado.

¡Así que agárrate bien los calzones! Porque acá las reglas cambian y la dinámica da un giro drástico con el fin de probar tu temple de acero. No es un simple trayecto lineal con flechas y lucecitas que te indican el camino hacia la salida. Ni tampoco podrás ir en grupo, formaditos en fila india y con la posibilidad de embarrarle la cara en la espalda a tu amigo más próximo. No señor.

El recorrido es laberíntico y se hace en total obscuridad. Tiene una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos. No hay salida fácil. Tú y tu compañero caminarán sin nada más que una pequeña linterna para iluminar lo que allí dentro te espera: un manicomio donde el mismísimo demonio cornudo dejó escapar a los internos y alguno que otro payaso con risa diabólica. ¿Te atreves?

Si el miedo te gana, a lo largo de todo el recorrido hay salidas de emergencia donde podrás dar por terminado tu martirio. No obstante, esta actividad está pensada para el disfrute de toda la familia. Los que prefieran relajarse podrán hacerlo en el bar interactivo con venta de bebidas alcohólicas (con INE), el área de stands con venta de artículos referentes al día de muertos, máquinas de juegos y proyección de cortos de terror.

Y no temas, si la intensidad es demasiada, hay paramédicos y una ambulancia que podrán asistir en caso de cualquier emergencia.

Esta experiencia se llevará a cabo todos los viernes y sábados de octubre, a partir del día 4 de octubre, siendo la última fecha el sábado 2 de noviembre. Las duplas ingresarán al recorrido en intervalos de media hora entre una y otra comenzando a partir de las 19:00 hrs. y hasta las 22:30.

El costo general por persona es de $250.00 MXN. Puedes adquirir tu boleto directamente en las taquillas del Centro de Convenciones Tlatelolco o reservar a través del sistema de ticket master.

Terror en Tlatelolco

Fechas especiales

18-19 y 25-26 de octubre: Annabelle Comes Home. No pierdas la oportunidad de tomarte un selfie al lado de la muñeca más terrorífica del cine, y morir en el intento. Gracias a una alianza estratégica con Warner Bros., la pequeña endemoniada estará de visita en Terror Tlatelolco. Los que asistan en estos días podrán ganar un código para descargar en sus casas su tercera película, la cual se estrenó a mediados de junio.

Jueves 31 de octubre: Terror en Tlatelolco: Extremo. Básicamente se trata de todo lo anterior, pero a la enésima potencia. Las dinámicas serán todavía más fuertes; habrá más contacto con los actores e incluso puedes salir manchado de sangre. Te recomendamos llevar ropa ad hoc. La ventaja es que no habrá aglomeraciones, con el fin de que la experiencia sea más personalizada. El costo de entrada para esta fecha es de $350.00 MXN por persona.

1 y 2 de noviembre: Tradicional Fiesta de Día de Muertos. Puede ingresar a este evento con tu boleto de entrada, sin importar en qué fecha lo hayas adquirido. Habrá grupo en vivo, DJ y un concurso de disfraces donde serán premiados a los primeros lugares. Si compras tu boleto ese mismo día el costo es de $300.oo MXN por persona.

Puedes comprar tu boleto directamente en la taquilla del Centro de Convenciones Tlatelolco en un horario de 12:00 a 19:00 horas , a dando clic aquí.