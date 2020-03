Cómo planear tu próximo viaje desde el sofá

Para viajar se necesita muy poco, los viajes empiezan en la mente, con nuestros sueños, con una foto que nos inspira, con los planes... por eso en estos momentos en los que el mundo pareciera tener un letrero de cerrado se debe de aprovechar la ocasión para encontrar todo aquello que nos inspire para después salir a la caza del mejor viaje.

Pasar el tiempo en nuestro hogar, para todos los de alma viajera es un gran sacrificio, sin embargo; con la compañía, de un buen libro, una buen suplemento viajero, una película o el internet, se pueden pasar las horas más rápido planeando qué haremos y cuál será nuestro futuro destino.

Mientras el mundo nos espera allá afuera, esto es lo que puedes hacer para pasar la cuarentena viajando desde casa.

1.- Mira series, documentales y películas de viaje

Comer, Rezar y Amar

Este película que nos lleva a hacer una travesía alrededor del mundo es una gran opción para pasar estos días en los que no nos queda más que quedarnos en casa. Lugares como Italia, India o Bali se pueden ver en esta película, además que la historia de romper con nuestra vida cotidiana para recorrer el mundo ilusiona a cualquiera.

La secreta vida de Walter Mitty

Si siempre has querido lanzarte a la aventura y nunca lo has intentado y solo te quedas mirando las revistas y las fotografías diciendo: algún día, esta película es para ti. Walter, decide dejar su vida cotidiana para hacerse a la aventura por motivos laborales, el trayecto no es fácil pero logra superar cada uno de los obstáculos, en este camino le ocurren cosas fantásticas, igual que a cualquier viajero.

Andes Mágicos

Un maravilloso documental que muestra todos los destinos alrededor de la cordillera de los Andes. Con una fotografía maravillosa, este documental logrará que te enamores de toda Sudamérica.

Nuestro planeta

Esta serie documental recorre el cielo, mar y la tierra para mostrarnos todas las criaturas de nuestro planeta, desde desiertos, praderas, mares y bosques. Esta serie recorre lugares como La Macarena en Colombia o el Parque Nacional Bahía de Loreto en México. Un viaje por la naturaleza que no te debes de perder.

2.- Lee algunos libros sobre viajes

Viajero solitario, Jack Kerouac

Esta es una recopilación de textos del autor que tienen como tema principal el viaje. Kerouac cuenta su vida como marinero, empleado de ferrocarril o guardabosques mientras hace un recorrido por Estados Unidos y algunos países de Europa. Museos, calles y algunos eventos son descritos en este ameno libro con el que querrás renunciar a tu oficina e irte a dar la vuelta al mundo. Todo un capítulo está dedicado a México, por lo que es interesante ver la perspectiva del narrador sobre nuestro país.

Viajes, Marco Polo

Este comerciante y viajero veneciano fue al mismo tiempo un gran aventurero e historiador que recogió en aventuras en este libro. Marco Polo le dictó su obra a un amanuense, Rustichelo de Pisa, quien fue su auténtico autor basándose en relatos de comerciantes italianos y teniendo sólo como personaje ficticio al italiano. La obra se divide en cuatro libros: el primero describe las tierras de Oriente Medio y Asia Central que Marco Polo atravesó en su viaje hacia China. El segundo habla de China y la corte de Kublai Kan. En el tercero se describen regiones como: Japón, India, Sri Lanka y el sudeste de Asia, así como la costa oriental de África. Y el cuarto trata de las guerras que mantuvieron entre sí los mongoles, y describe algunas regiones como Rusia.

Viajes con Heródoto, Ryszard Kapuściński

Si bien es cierto que este libro es más un reportaje y una historia de cómo el escritor encontró a Heródoto y lo convirtió en su maestro, tiene frases supremas que nos invitan a contagiarnos del virus del viaje, a seguir adelante ante las adversidades viajeras y a salir de casa para tomar camino.

…el viaje no empieza cuando nos ponemos en ruta ni acaba cuando alcanzamos el destino. En realidad empieza mucho antes y prácticamente no se acaba nunca porque la cinta de la memoria no deja de girar en nuestro interior por más tiempo que lleve nuestro cuerpo sin moverse de sitio... dice el periodista y escritor en este libro.

Fuente: AP

3.- Haz recorridos virtuales

Recorre el arte en línea

Una serie de museos y galerías se pueden visitar en línea con un recorrido 360, sabemos que no es igual, pero esto te permite imaginar los lugares e inspirarte.

Algunos de los museos mexicanos que cuentan con este servicio son el Museo Nacional de San Carlos, Museo Frida Kahlo, o el Palacio de Bellas Artes. Mientras que en el mundo puedes visitar el Museo del Prado, El Met y el Guggenheim de Nueva York, el Museo del Louvre en Francia o el Museo del Vaticano en Roma.

También parques de diversiones, zoológicos y acuarios ofrecen este tipo de recorridos, busca el perfecto para ti.

Vuela sin salir de casa

Ok, no puedes tomar un avión pero siempre has querido ser como el capitán, entonces practica en estos simuladores de vuelo. Juega con tu tableta y tu celular, solo debes de bajar una app y listo. YSFlight y Warthunder son de las mejores.

4.- Mira y acomoda tus fotografías

Ver tus fotos te hará recordar los detalles de tus viajes, volver a vivirlos y se dibujará una sonrisa en tu rostro. Este es el momento de separar, clasificar, poner en carpetas y guardar en el álbum todos tus recuerdos. Si tienes un diario de viajes, este es el momento de pegarle fotos, boletos y stickers. Aprovecha el tiempo libre.

5.- Empieza a planear

Si siempre has querido viajar y no te ha dado tiempo de planear todo bien, pues este es el momento de tomarte el tiempo, durante el verano o quizá después vas a poder salir de casa y sabemos que estarás ansioso por hacerlo, es así como este momento es perfecto para navegar en línea, mirar los videos de tus destinos favoritos, cotizar precios, mirar los hoteles en los que te hospedaras y apuntar todos los puntos de tu destino elegido para visitar, el viaje desde tu casa será extraordinario

No importa que el mundo tenga un anuncio de cerrado, siempre se puede viajar con tan solo hacer clic. El mundo se detiene, pero estará de vuelta muy pronto.