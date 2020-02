Placer y romance para viajeros todo terreno

Una de las fechas más esperadas del año es el 14 de febrero debido a su carga social y económica; por una parte, las personas festejan la amistad porque la vida no sería lo mismo sin aquellas personas que hacen más ameno el tránsito terrenal. También es un día para enaltecer la pasión y celebrar con besos y abrazos a la persona que nos quita el aliento.

Para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, los consumidores se inclinan por las experiencias que marcan un antes y un después en su relación con la pareja o los amigos, y si se trata de celebrar buscan vivir aventuras que lleven los sentidos al límite.

Dice el refrán que el amor no tiene edad ni respeta condición social y valdría la pena mencionar que en algunas ocasiones tampoco se rige por convencionalismos, así que la amistad y el amor pueden manifestarse bajo cualquier contexto, ya sea en las profundidades del océano, durante un almuerzo entre las nubes, en una noche de disfraces o mientras se duerme con el ser querido en medio de un viñedo.

Si quieren sorprender a su pareja o hacer más fuerte el lazo de la amistad, apunten en su checklist los lugares y experiencias que presentamos aquí.

Gastronomía sin fronteras

Amantes del invierno

Rovanievi, Finlandia

Viajen al Círculo Polar Ártico y brinden por el amor y la amistad inmersos en un mundo congelado, el Snowman World Ice Restaurant & Ice Bar es una locación cuyas paredes, techo y mobiliario son de hielo. En el bar los tragos se sirven literalmente en hielos esculpidos en forma de vaso y en el restaurante se ofrecen cenas y almuerzos para disfrutar bajo un ambiente gélido. Para una cita de ese tipo no es necesario el traje de cóctel, pues el clima exige llevar chamarra, gorro y todo el outfit invernal.

Encuentra el amor de tu vida a 40 metros de altura

Teotihuacán, México

Los amantes de la adrenalina, sin miedo a las alturas pueden reunirse para desayunar y degustar un menú de cuatro tiempos sobre las pirámides del Sol y la Luna. No se trata de un viaje en globo aerostático, Dinner in the Sky es una experiencia gourmet que sucede sobre una plataforma que funciona como cocina y comedor al mismo tiempo, la cual se eleva 40 metros por el aire para ofrecer vistas espectaculares y consentir el paladar con platillos a cargo de chefs reconocidos.

Amor marino

Rangalifinolhu, Maldivas

Sumérgete en el Océano Índico, toma asiento y ordena el platillo de tu elección mientras contemplas a los tiburones nadar a tu alrededor, Ithaa Undersea Restaurant se ubica en Maldivas y ofrece una vista de 180 grados del mundo marino. Se considera el primer restaurante submarino del mundo y los comensales pueden disfrutar los sabores de la cocina europea en un menú de seis tiempos.

Cortesía

Sabores de estreno en la Ciudad de México

A La Parrilla by Marquis: el lugar se inauguró recientemente y ofrece propuestas para todos los gustos, la carta pone a disposición comida japonesa, mexicana, frutos del mar y platillos tradicionales. El restaurante se localiza dentro del Hotel Marquis Reforma.

Gardela: los sabores de Italia y Argentina se unen para celebrar el Día del Amor y la Amistad con una selección de carnes añejadas en húmedo y seco; así como un menú de barra internacional que incluye alcachofas, pulpo a las brasas, mejillones, atún, pizzas, camarones, ensaladas, hamburguesas de picaña y cortes. La nueva sucursal se ubica en Paseo de las Palmas 340.

Jack´s Butcher: Es un concepto de food court que propone platillos argentinos a buen costo y sin tanto tiempo de espera, el comensal podrá elegir entre una amplia variedad de cortes y gramajes dependiendo de su apetito. Recientemente estrenaron su carta de desayunos, así que es una buena opción para arrancar con los festejos del 14 de febrero y consentir el paladar. Mercado Roma, calle Querétaro 225.

Cortesía

Habitaciones de ensueño

Hospedaje sugestivo

Beaconsfield, Inglaterra

Love Hotel Crazy Bear se ha catalogado como uno de los mejores hoteles del mundo. En su interior resaltan las tonalidades doradas y los colores intensos como el morado y el rojo; su decoración apela a un romanticismo gótico que nos recuerda al burlesque y algunas habitaciones cuentan con tinas de cobre que se llenan con una caída de agua desde el techo. El lugar es famoso entre las parejas de todo el mundo que buscan experiencias estimulantes e inolvidables.

“No hay mejor compañía que la tuya”

Ciudad de México

Para una estancia divertida y llena de color en la Ciudad de México se encuentra el Hotel Pop Life, las habitaciones tienen jacuzzi y distintas atracciones para los huéspedes como sillas giratorias, columpios o disfraces. El concepto del lugar evoca el arte pop de Andy Warhol, así que no hay lugar para la sobriedad; las paredes y el piso parecen cubo rubik de colores, se exhiben fotografías en gran formato y en algunas áreas se pueden leer frases como “No puedo desentenderme de los besos que no te he dado” o “Besarse es como leer, si no lo haces a menudo la lengua te delata”.

Duerme bajo las estrellas

Valle de Guadalupe, Baja California

Por sus condiciones geográficas, el destino ofrece una vista impresionante del cielo nocturno, así que muchos viajeros llegan para practicar astroturismo y descansar cobijados por el manto estelar. El Hotel Boutique Campera, ofrece la posibilidad de cazar estrellas fugaces mientras se concilia el sueño, pues su modalidad de hospedaje consiste en dormir adentro de una burbuja con techo transparente para disfrutar de la noche sin acampar a la intemperie. El hotel se localiza dentro de un viñedo y el viaje se puede combinar con actividades vitivinícolas.

Hospedaje sin prejuicios

Love Hotel en París: Se localiza a 900 metros del Museo de Louvre, el hospedaje es exclusivo para adultos y el concepto ofrece habitaciones cuya decoración se inspira en distintos países del mundo. Algo que llama la atención es que la puerta del hotel se encuentra dentro de una sex shop.