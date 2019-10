Orlando, la meca mundial de la diversión

En 2018, Orlando batió su récord anual registrando 75 millones de visitantes (mayor a la población de Argentina o Canadá), consolidándose como el destino número uno de todo Estados Unidos. De ese total, apenas un 0.51% son mexicanos, pero según datos de Visit Orlando, ese porcentaje va in crescendo cada año.

Sin duda, el grueso de esta cifra histórica ha sido gracias a la gama de parques temáticos que hacen del destino la meca mundial del entretenimiento familiar; un multiverso donde la magia, la fantasía y la adrenalina se viven al máximo, quizá en su mejor versión. Poner un pie dentro es como cruzar el umbral hacia una dimensión donde la realidad se pone en mute y pausa, y por varios días, los músculos de la cara se estacionan en una gran sonrisa. Aquí, siempre es temporada alta.

Pura acción y aventura cinematográfica

Universal Orlando Resort es el “país” donde podrás revivir las escenas que te quitaron el aliento en tus noches cinéfilas, tanto las de aventura y acción como las horror y suspenso, así como conocer a los héroes de las mejores películas y series animadas de todos los tiempos.

Aquí la diversión tiene dos sedes: Universal Studios Florida y Island of Adventure. Entre ambas se reparten las mejores experiencias inmersivas que se hayan visto jamás y que te sumergirán en los mundos de King Kong, La Momia, Spider-Man, Jurassic Park, Los Simpson, Hombres de Negro, Shrek, y muchos más.

A dichos parques los une la vía del Expreso de Hogwarts que a su vez conecta todas las atracciones de The Wizarding World of Harry Potter; entre ellas la más reciente, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, que abrió sus puertas apenas en junio de este año. Se trata de una montaña rusa que te lleva entre los muros de un castillo y alcanza muy altas velocidades.

Y hablando de montañas rusas que son rápidas y furiosas, hay dos que pondrán a prueba tu valor y el amor que tengas por la adrenalina: The Incredible Hulk Coaster, que es tan intensa como la ira del personaje al que alude, y Hollywood Rip Ride Rocket que te subirá en 90 grados y te meterá una buena zarandeada, pero al ritmo de tu género de música favorita, el cual puedes escoger de manera personalizada.

Disney World

Donde nace la magia

Querer abarcar en tan pocas palabras todas las maravillas que alberga este reino mágico es una locura. Es necesario depurar esta experiencia con el fin de resaltar aquellas atracciones que pasarán a ocupar un lugar muy especial en tu memoria.

El clásico por excelencia, y el favorito de los más pequeños, es Magic Kingdom. Aquí se resguarda la esencia fantástica que Walt Disney imprimió a su creación. Los personajes de aquellas historias que marcaron nuestra infancia se pasean por las calles y buscan entrar en contacto con los niños y también con el que tú llevas dentro.

Hay atracciones para todo los gustos y edades; desde montañas rusas acuáticas, paseos inmersivos 3D y shows de entretenimiento. Pero la mejor forma de aprovechar el día aquí es en el espectáculo Happily Ever After, que combina fuegos artificiales y tecnología de proyección mapping sobre el castillo de Cenicienta.

En Animal Kingdom, como su nombre lo indica, las criaturas de la naturaleza son las protagonistas y existe una variedad de safaris para conocer las diferentes especies del mundo. Y un imperdible, para aquellos que gustan de las emociones fuertes, es la montaña rusa Expedition Everest, Legend of the Forbidden.

Pero su joya mayor es Pandora: The World of Avatar, donde te verás inmerso en una extensión despampanantemente real del universo que James Cameron creó para la pantalla grande. La mejor experiencia del recorrido es un vuelo en 3D sobre el paisaje sobrenatural de Pandora, abordo de un Ikran. Sí, seguro eres de aquellos que se quedó con las ganas de saber qué se siente ser un miembro de la tribu Na’vi, pues este paseo te hará sentir más nativo que el mismísimo Jake Sully.

Disney’s Hollywood Studios posee la última novedad del emporio del ratón: desde una galaxia muy muy lejana llega la tierra de Star Wars, at Galaxy’s Edge. Cada recoveco de esta sección está cuidada al detalle para que te sientas dentro de una película de la saga, tal cual la concibió George Lucas en su cabeza. Ahí te espera una misión a bordo del Halcón Milenario donde navegarás con tu tripulación por el espacio. Y próximamente, a partir del 5 de diciembre, podrás unirte a la batalla épica de la resistencia contra la Primera Orden en el recorrido de Star Wars: Rise of the Resistance.

Además, hay dos juegos emblemáticos que no te puedes perder: The Twilight Zone Tower of Terror que primero te teletransporta a una dimensión desconocida para después regresarte en caída libre a la realidad; y en la Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith harás un recorrido a toda velocidad escuchando las rolas de una de las bandas más icónicas del siglo XX.

Epcot, sin dejar fuera la chispa imaginativa, centra su temática en la tecnología y los viajes inter-espaciales, lo cuales te llevarán a través del tiempo, desde el fondo del mar y hasta la última estrella de la galaxia.

Adentro de la geosfera metálica te espera Spaceship Earth, un recorrido fascinante donde conocerás la historia de la comunicación humana, empezando en la Edad de Piedra y culminando en la era de las computadoras. O en Soarin’ Around the World, podrás planear sobre las maravillas del planeta, desde la Muralla China en todo su esplendor hasta la Torre Eiffel iluminada en la noche, entre otras.

Sea World

Un mundo subacuático…al aire libre

En SeaWorld, son pingüinos, lobos marinos, tiburones, delfines, orcas y muchas otras especies marinas los que te dan la bienvenida. A lo largo de todo el parque podrás observar de cerca de estos fascinantes seres y conocer todo sobre su hábitat y proceso de reproducción.

Pero aquí también se encuentra la tríada marina de acero más temible de la zona: tres montañas rusas de las cuales podrás obtener una jugosa dosis de adrenalina, y de la mejor calidad. Mako, cuyo nombre alude a uno de los tiburones más veloces del planeta, alcanza más de 117 km/h y se encuentra en el top 10 de las atracciones más altas de Orlando, dejándote caer desde una altura de más de 60 m. Le sigue Kraken, cuyos tentáculos metálicos te harán girar sin piedad. Y, por último, la más veloz, la gran novedad, Manta, que te llevará a volar por los aires tal como lo hacen las mantarrayas en el océano.

Icon Park

El reino de las alturas

Y cuando de alcanzar el cielo se trata, ICON Park es el parque que bate todos los récords con dos atracciones icónicas: Starflyer y The Wheel, ambas superando los 100 metros de altura y por lo tanto coronándose en la cima del mismo top 10. Pero si eres de los que tiene pánico al vértigo, descuida, también hay actividades más afines a lo terrenal, como el museo de cera de Madame Tussauds, un acuario con más especies que el anterior y el mueso de huesos Skeleton.