México está esperando por ti

Que no podamos viajar ahora no significa que nuestro país no estará listo para descubrirse una vez que la contingencia pase. México cuenta con una extensión territorial llena de maravillas naturales, lugares magníficos creados por el hombre y sitios que, pacientes, volverán a ver su esplendor.

El país cuenta con atractivos naturales que van de los cañones color cobre a los desiertos. Pasan entre ellos dunas de color níveo y, por supuesto, mares llenos de vida, ríos de un azul infinito y zonas donde el verde es protagonista. En esta nación están contenidas decenas de atracciones, no obstante, recomendamos nueve para activar el espíritu explorador y volver a viajar.

Dunas de Yeso, Coahuila

Hace millones de años este territorio en Coahuila estaba bañado en mar. Ese extenso pedazo de agua ahora sólo se presenta en reminiscencias con forma de manantiales, de lagunas cristalinas, de paredes de mármol y, por supuesto, de dunas. Los prístinos bancos de yeso bien podrían ser montañas de azúcar por lo blanco de su superficie y lo fino de su textura. Esta maravilla natural se encuentra en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas en Coahuila, dada su relevancia ecológica es un área protegida por lo que para ir es necesario contratar a un guía autorizado.

Sótano de las Golondrinas, San Luis Potosí

En la Huasteca Potosina se encuentra este abismo que resguarda celoso a miles de aves que al amanecer y al anochecer crean un espectáculo visual y auditivo. Al menos 512 metros separan a la superficie de la tierra del fondo de este hoyo. Y aunque las visitas al centro de este espacio están reservadas para profesionales, las personas que quieran acercarse a ver las aves únicamente deben presentarse cuando el sol está por salir o cuando decide esconderse para ser parte del espiral que forman las parvadas de aves llamadas vencejos que salen o llegan a su hogar.

Hierve el Agua, Oaxaca

Caen de lo alto unas cascadas petrificadas, en la cima del acantilado una alberca de agua natural refleja las nubes del cielo. Las maravillas de Hierve el Agua tienen miles de años asombrándonos. Tantos que los zapotecos crearon en la zona un sistema de irrigación y terrazas hace 2,500 vueltas de sol. El agua que se encuentra a lo alto, donde se pueden ver las colinas aledañas, se calienta a unos 24 grados centígrados. Las cataratas formadas por carbonato de calcio se alzan entre los 12 y 30 metros de alto. En el lugar hay espacio para pasar la noche, sitios para comer y demás amenidades para hacer una visita.

Cortesía

Museo Subacuático de Arte, Quintana Roo

El conjunto de esculturas que conforma el museo descansa bajo el agua del mar Caribe. Este lugar fue inaugurado en 2010 y actualmente cuenta con la colaboración de seis diferentes artistas. Hay varias formas de ser parte de la exposición submarina, una de ellas es haciendo snorkel en tres de las diferentes áreas. También existe la opción de bucear tanto para personas certificadas como para las no certificadas. A las galerías también se puede llegar en un bote con fondo de cristal o en una lancha para dos personas que termina con una sesión de snorkel.

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora

Desde hace 26 años este espacio es considerado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Por las maravillas que guarda, la reserva natural es considerada como el desierto con la mayor biodiversidad del mundo. Un paseo por este lugar ofrece observación de cientos de geoformas y sus ecosistemas. Además, el Gran Desierto de Altar es el campo activo de dunas más extenso del norte del continente, éstas pueden explorarse en extensas caminatas. También es posible adentrarse por la Ruta Cráteres que consiste en un recorrido de 80 km dónde se pueden ver dos de los cráteres que hay en la reserva.

Valle de los Monjes, Chihuahua

Durante millones de años unas formaciones rocosas han habitado la Sierra Tarahumara. La silueta de las rocas gigantes simula cuerpos humanos vestidos en túnicas que cuelgan de su cabeza a los pies. Existen varias teorías acerca del surgimiento de estas formas, la geológica apunta que las enormes rocas se desgastaron debido a la lluvia y eso les dio su forma particular. La otra teoría es que después de meditar por mucho tiempo unos monjes quedaron petrificados para siempre. Independiente a la hipótesis que se decida creer, esta sucesión de rocas que miden hasta 60 metros de alto es tan impresionante como imponente.

Fuente: Janeth Ochoa

Barrancas del Cobre, Chihuahua

El sol desciende sobre las barrancas de la Sierra Tarahumara, su nombre se debe precisamente al color que las empapa. El sistema de cañones está conformado por siete barrancas que son hogar de los Rarámuris o Tarahumaras. Este pedazo de tierra se puede explorar de diversas maneras, la más famosa es a bordo de El Chepe, un tren que atraviesa 86 túneles y 37 puentes. Pero además del paseo sobre las vías la extensión territorial permite hacer rafting en los ríos, conocer el poblado de Cerocahui sobre la Barranca de Urique, hacer ecoturismo y avistamiento de aves, senderismo y mucho más.

Cascadas de Agua Azul, Chiapas

Los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá se juntan para dar vida a estas cascadas que combinan el color de cielo con la espuma que hacen al tocar la superficie. Los escalones sobre los que desciende el flujo de agua forman un espectáculo visual y auditivo que se puede admirar desde lo lejos. Sin embargo también es posible nadar con precaución en estas albercas naturales. Alrededor del azul formado por sales hay una extensa vegetación y unos pasos más lejos hay ligares para comer, puestos de artesanías y también un área para acampar.

Mar de Cortés, Baja California Sur

El también conocido como Acuario del Mundo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2005. El conjunto de islas, islotes y zonas costeras abarcan los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Para admirar el espacio de agua basta con mojarse en sus playas, tomar los tours en lancha que salen de diferentes puntos o hacer snorkel. La fauna del mar es admirable, habitan en él leones marinos, focas y distintas variedades de peces. Entre diciembre y marzo las ballenas grises, jorobadas y orcas roban el espectáculo del azul.

¿A dónde vas a querer ir primero?