Mexicano busca llegar al punto más alto de la Tierra en moto

Desde tiempos inmemoriales el mundo se ha manifestado como un enorme misterio que tienta el intelecto y la curiosidad del ser humano. Lo desconocido hace un llamado y siempre hay viajeros dispuestos a salir para responderlo. Dubanok es uno de ellos.

“Yo no tomo, no fumo, veo un río bonito y paro, me encuero y me meto al agua, estoy un rato ahí y si me gusta mucho armo la carpa y me quedo”, comenta.

Nació en Colombia, vive hoy en México y conserva ambas nacionalidades. Desde la adolescencia es uno de esos aventureros de espíritu inquieto que no puede contener el impulso de armar una valija, lanzarse a la ruta en su motocicleta y ver con sus propios ojos las maravillas que yacen más allá del horizonte.

En los próximos días emprenderá el Indian Expedition, una travesía que le dará la la oportunidad de desquitar ese vicio—tan sano—de rodar por el mundo, a bordo de una Royal Enfield Classic 500cc, que rentó directamente en el destino.

Esta vez dejó en casa a La Negra Tomasa, su consentida, una BMW 1200 GS, debido a que no consiguió un patrocinio para transportarla, pero eso no lo desmotiva a probar un equipo nuevo y también, en su momento, a bautizarlo con un nombre especial.

“Es una marca icónica de la India, la Royal Enfield es una moto vieja, carburada, de patada. Este será un viaje más vintage, más a la vieja escuela”, dice con entusiasmo.

¿El reto?

Alcanzar el paso de Khardung La, el punto más alto de la Tierra al que se puede llegar sobre dos ruedas motorizadas. Ubicado a más de 5 mil 600 metros sobre el nivel del mar.

El sitio es más alto que Don Goyo y el Iztaccíhuatl, y es también la puerta de entrada desde la India hacia la cordillera del Himalaya. La zona es conocida por su clima extremo, así como las altas cimas que adornan la vista de unos valles espectaculares.

"Siempre me han gustado las montañas y lugares alejados, Alaska, Capadoccia, Rusia, y ahora los Himalayas, tendré mucho que aprender en este viaje, que creo es mucho más espiritual que físico", agrega.

Dubanok insiste en lo importante que es aprender a estar solo y que “entre menos apegos tengas, más podrás disfrutar” de una experiencia así, donde se busca la introspección y a la vez integrarse a una cultura nueva.

“Todos mis viajes son en solitario porque eso te fuerza a hablar con la gente y eso enriquece”.

Dubanok arrancará casi a la par del verano (mediados de junio), saliendo de Nueva Delhi, la capital del gigante asiático, y tirará recto en dirección norte hacia los Himalaya.

Buscará hacer varias paradas de aclimatación, una de ellas en el pueblo de Manali, incrustado en el corazón de las montañas, y de ahí seguirá ascendiendo hasta llegar a Khardung La.

Esta ruta lo llevará por carreteras que sól

o están abiertas en un corto lapso, cuando se deshielan. Si la termina, se convertirá en el primer motociclista mexicano -certificado por The Asphalt Rats, en la modalidad de Nomad Ride- en lograrlo.

El viaje entero durará 25 días aproximadamente, del 20 de junio al 15 de julio. Calcula que recorrerá una distancia total de entre 6 mil y 8 mil kilómetros, y buscará cubrir entre 800 y mil kilómetros por día de manejo.

Empezó a viajar a los 15 años, y desde entonces ha recorrido 80 países, hoy es uno de los bikers nacionales más reconocidos en ese medio.

Seguridad

A la hora de rodar, protegerse es importante. La seguridad no es un gasto, sino una inversión, por lo que nunca hay que subestimar los beneficios de un equipo certificado y de calidad.

Ya sea en la ciudad o en carretera, para rodar necesitas, como mínimo: un casco certificado; chamarra, pantalones, guantes hechos con fibra de kevlar para evitar lesiones por cortes y aireación y calzado adecuado para moto.

¿Sabías que?

Dubanok ha logrado llegar al círculo ártico por dos continentes: primero por la famosa Dalton Highway en Alaska, y en Europa cruzó Rusia para luego llegar al círculo ártico por Finlandia hasta NordKapp, en Noruega, pasando por decenas de países.