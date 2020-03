Hoteles Marriott de todo el mundo comparten mensaje

Los hoteles de Marriott International decidieron enfrentar esta etapa mundial de crisis e incertidumbre con un mensaje de paz, amor y resiliencia proyectado en sus edificios alrededor del mundo.

Las propiedades se iluminan con la forma de un corazón o palabras de aliento como hope y fe. Cada noche, los hoteles pertenecientes a la cadena comparten este mensaje que pretende inspirar a quienes lo ven a mantenerse positivos frente a la contingencia mundial.

En redes sociales la cadena de hoteles y los usuarios que han visto los edificios iluminados han compartido fotos con el hashtag #MarriottStrong.

Los hoteles de Marriott International que en México están participando en la proyección de este mensaje positivo son AC Hotel Guadalajara, Courtyard by Marriott Hermosillo, Courtyard by Marriott Querétaro, Fairfield Inn Tijuana, Sheraton Ambassador Monterrey, Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta, Sheraton Grand Los Cabos, Sheraton María Isabel Mexico City, Sheraton Santa Fe, The St. Regis Mexico City, The Westin Santa Fe, The Ritz-Carlton Cancún y W Mexico City.

En el Caribe y Latinoamérica los participantes son los siguientes AC Escazu (Costa Rica), Aloft Asunción (Paraguay), Aloft San Juan (Puerto Rico), Costa Rica Marriott Hacienda, Belen (Costa Rica) Guyana Marriott (Guyana), JW Marriott Hotel Santo Domingo (República Dominicana), Los Suenos Marriott (Costa Rica), Marriott Santa Cruz (Bolivia), Renaissance Santiago (Chile), Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel Casino ( República Dominicana), Renaissance Sao Paulo Hotel (Brasil), Residence Inn by Marriott San Jose (Costa Rica), San Juan Marriott (Puerto Rico), Sheraton Buenos Aires (Argentina), Sheraton, Grand Rio Hotel (Brasil), Sheraton Lima (Perú), Sheraton Montevideo (Uruguay), Sheraton Porto Alegre Hotel (Brasil), Sheraton Puerto Rico Hotel Casino (Puerto Rico), Sheraton Reserva do Paiva Hotel (Brasil), Sheraton Santiago (Chile), The Ritz-Carlton, Santiago (Chile)

En respuesta a la contingencia, Marriott International implementó políticas de cancelación flexibles y se comprometió a tener los más altos estándares de higiene en sus propiedades.