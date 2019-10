Halloween Horror Nights ¿Te atreves a no morir de miedo?

Comienza el otoño, la temporada del horror. Las hojas de los árboles caen al suelo y se tornan naranjas. Sopla un viento frío que hace temblar tus piernas. Se vale tener miedo, pero lo que no se vale es que te pierdas las Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort.

Se trata de un evento multi-temático y de escala global que lleva más de 27 años llevando a los turistas al límite de su valentía. Las sedes son cada uno de los parques de la marca Universal Studios, pero definitivamente es en Orlando donde se vive la experiencia con mayor intensidad, haciendo del destino la capital mundial para vacacionar en el Día de Brujas.

Es como si a partir de las 6:30 pm encendiera un switch del terror; al tiempo que el sol se oculta en el horizonte; luces de neón multicolor comienzan a iluminar el parque; seres espeluznantes —zombis sedientos de sangre, payasos asesinos, engendros de la oscuridad y lunáticos con moto sierras— se apoderan del lugar. No hay donde ocultarse. Poco importa si eres japonés, mexicano, keniano o ruso, el miedo es universal en el ser humano, todos por igual son propensos a quedarse con el “Jesús en la boca”.

Durante todo el mes de octubre, y hasta el sábado dos de noviembre, podrás aventurarte —si te atreves— en cualquiera de las 10 casas embrujadas, donde tus peores miedos cobrarán vida. Recorrerás escenarios terroríficos, la mayoría inspirados en los temas más icónicos de los años ochenta, así como en series y películas de culto ambientadas en aquella época. La intensidad de la experiencia es aún mayor gracias a la impecable producción de estos ambientes. Monstruos, bestias y dementes te aguardan en cada esquina, pero nunca sabes de qué recoveco surgirán para sacarte el susto de tu vida.

Universal Studios Orlando

Este año, vuelven algunas de los atracciones más exitosas de ediciones pasadas; como la casa de Stranger Things donde tendrás que escapar del Demogorgon y todos los seres que ha infestado, y la mansión del terror original de Universal.

Pero también hay novedades: de la pantalla grande llega la casa de Us (dirigida por Jordan Peele y estelarizando a Lupita Nyong’o), donde los doppelgängers salen a tu encuentro para intentar aniquilarte; en la casa de Nightingale: Blood Pit recorrerás una antigua Roma desahuciada por la sequía mientras gladiadores se enfrentan a criaturas sobrehumanas; y en Dephts of Fear te sumergirás en los peores horrores de las profundidades submarinas.

Otras de las temáticas de las casas son: Ghostbusters (Los Cazafantasmas), Killer Klowns from Outer Space (Payasos Asesinos del Espacio Exterior), House of 1000 Corpses (La Casa de los 1000 Cadáveres), Graveyard Games (Juegos en el cementerio) y Yeti: Terror of the Yukon (Yeti: Terror en el Yukón). Además, el parque abrirá cinco zonas de terror y tendrá shows de entretenimiento en vivo.

El horario de apertura es de 6:30 pm a 2:00am, de miércoles a domingo. Algunos días el parque cierra una hora antes (1:00 am). Para consultar el calendario de actividades entra da clic aquí.