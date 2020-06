Finanzas para las nuevas generaciones

De acuerdo con el estudio Millennials & Financial Literacy, The Struggle with Personal Finance solo 24% de los millennials demostró tener conocimientos básicos en materia financiera.

Este estudio publicado por Price Waterhouse Coopers (PWC) se consultó a 5,500 millennials y detectaron que están mejor educados que sus predecesores, más étnicamente diversos y más activos económicamente.

Sin embargo, su comportamiento con el dinero es prudente y solo un 27 por ciento busca asesoramiento profesional a la hora de ahorrar e invertir, y que las vías más comunes por las que se informan son: Internet, aplicaciones y las redes sociales.

Con la idea de generar un apoyo a la economía a las nuevas generaciones en estos momentos, nace Tu.money, un proyecto que busca fomentar una relación sana con las finanzas personales.

Y es que, en México, esta generación de jóvenes que ahora tiene entre 20 y 35 años de edad representa 34% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta nueva aplicación fue creada por un grupo de expertos, periodistas e influencers con el objetivo de ayudar a que las nuevas generaciones con temas financieros.

A la vez que busca simplificar el mundo de las finanzas y ofrecer opciones para guiar a millennials y centennials con herramientas fáciles de digerir.

De ahí la importancia de contar con una plataforma que tenga un lenguaje incluyente y entendible para todas las personas que no tienen experiencia en el tema de finanzas.

Esto mediante herramientas digitales fáciles de digerir tal como infografías, mini videos, opiniones de otros usuarios, notas y podcasts con contenido de valor para las circunstancias actuales.