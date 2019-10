¿Cómo vivir un día de muertos al estilo canadiense?

Son ya más de 15 años desde que la comunidad latina introdujo en los corazones de las principales ciudades canadienses la gran celebración del día de muertos, las manifestaciones van desde el tradicional desfile de catrinas, galerías completas de arte inspiradas en las flores y calaveras que dan vida a esta fiesta, además el montaje de altares que con la comida tradicional, el aroma a cempasúchil y las fotografías de los seres queridos, recuerdan que la muerte es apenas el primer paso para la posteridad.

Volando desde Ciudad de México, Puerto Vallarta y Cancún a través de Air Canada puedes vivir del 19 al 26 de octubre en Toronto, un gran número de eventos que llenan la ciudad de arte y tradición.

Un claro ejemplo será la exhibición Cempoalxochitl Petalos de Oro – Marigold Petals donde la artista latina María Luisa de Villa teñirá de cobre y amarillo la galería Peter Mackendrick Wychwood. Este espacio también dará cabida a las artes escénicas, ahí el Grupo Teatro Libre dará vida a las leyendas más grandes que rodean a la catrina con la iniciativa “Teatro para Vivos”.

El evento más esperado se vivirá el 26 de octubre en este mismo recinto, los muertos regresarán al mundo terrenal entre ofrendas de canela y pan de naranja, mientras ven a los vivos interpretar danzas aztecas, recitar poemas de la literatura clásica mexicana y se deleitan con manjares típicos como el mole, los tamales y el mezcal que le han dado sabor a nuestra nación en Canadá y todo el mundo.

México está conectado a Ottawa a través de Air Canada con salidas desde CDMX, Los cabos y Puerto Vallarta. La capital canadiense se prepara para el gran desfile de día de muertos que se vivirá el sábado 2 de noviembre de las 5 de la tarde a las 8 de la noche en el Lansdowne Park, donde habrá una megafiesta de entrada libre en la que las caracterizaciones de la catrina alcanzan otro nivel en una competencia de disfraces con el maquillaje de colores brillantes y los vestidos de flores iridiscentes. Las danzas y las melodías mexicanas acompañan estas 5 horas de festejo que llenan de energía a sus asistentes con comida típica mexicana como tacos, chilaquiles y pozole. También es importante resaltar que esta procesión tiene un espacio dedicado para que los pequeños conozcan a fondo las leyendas de catrinas, espectros y panteones que dan esencia al día de muertos.

Desde siempre, las figuras, tintas y escenarios del día de muertos han inspirado a artistas de todo el mundo, sin embargo en la ciudad de Vancouver es tal el impacto, que se ha creado una competencia de arte denominada Art Masters – Dawn Of The Dead, en el Portside Pub que el 17 de octubre de 7 a 10 de la noche reunirá piezas claves en una competencia sin igual, 8 Artistas profesionales, un lugar de encuentro, la muerte como inspiración, una hora de trabajo y una caja con materiales poco convencionales convierten esta experiencia en un sueño de ultratumba, pero las sorpresas no terminan ahí, la parte más interesante es que el público es quien decide al gran ganador de esta competencia.

Las costumbres alrededor de los muertos son variadas, la gente de Vancouver invita a los visitantes a vivir una experiencia diferente para esta celebración que en Latinoamérica es pura fiesta y algarabía. El evento ocurre del 26 de octubre al 01 de noviembre en el cementerio Mountain View, ahí se vive la “Noche para todas las almas”, donde las familias se reúnen alrededor de los mausoleos de sus seres queridos que han trascendido para platicar con ellos, conectarse espiritualmente y hacerles el homenaje de continuar viviendo para que sus consejos y memorias perduren eternamente. Este evento resulta ser el más parecido a lo que vivimos en los panteones de toda la república mexicana las noches de vela, sin embargo aquí gana la solemnidad y la cercanía subjetiva entre vivos y muertos.

Otros rincones canadienses como Montreal y Ontario, también tienen festividades importantes alusivas al día de muertos en las que no falta el olor a copal, las calacas de colores y la algarabía por recordar a través de veladoras y caminos florales a quienes nos acompañan desde otras dimensiones en este camino terrenal.