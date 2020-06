Cómo encontrar las mejores ofertas para viajar

Si bien existen épocas del año en las que hay mejores promociones para ir de vacaciones, te decimos cómo encontrarlas con mayor facilidad. Puedes hacerlo con ayuda de las alertas de precios de las aplicaciones (de manera que no debas buscar ofertas cada cinco minutos) o con modelos predictivos de algunos sitios que te ayudan a notificarte si el precio puede disminuir o aumentar próximamente.

Planea con anticipación

Hay varias teorías acerca de cuál es el mejor día u hora para comprar un vuelo, pero no siempre es cierto. Sin embargo, planear tus vacaciones con anticipación de varios meses es lo más recomendable.

Recuerda también hacer una búsqueda flexible, selecciona varios días y compara la mejor oferta, ya que el precio puede variar según el día de la semana.

Si planeas el viaje con antelación entonces evita viajar en temporada alta, las mejores ofertas son las que se alejan de los meses más concurridos.

Usar metabuscadores

Estos sitios concentran varias agencias, aerolíneas y hoteles online donde se pueden revisar varias ofertas en un solo lugar. Además, puedes comparar precios y la página te puede dar recomendaciones de acuerdo con tus gustos o preferencias si la consultas frecuentemente.

Algunas opciones de metabuscadores son Kayak.com, Skyscanner, Expedia Group y Momondo que incluyen paquetes con vuelo y hotel.

Crea alertas de precios

Aunque haya ventas especiales como el Hotsale o algún outlet, como se mencionó, las temporadas altas como Semana Santa, Navidad o verano siempre tendrán precios más altos por la demanda de viajes. Muchos metabuscadores te avisan cuando bajan los precios de los viajes que consultaste.

De igual forma, suele ser más barato viajar exactamente en días festivos, ya que algunos servicios como aerolíneas tienen menor ocupación.

Busca vuelos con escalas

Aunque suele ser más complicado realizar escalas, es una buena opción para ahorrar. Por ejemplo, en lugar de tomar un vuelo directo a Francia que cuesta cerca de 20 mil pesos, busca un vuelo a Barcelona (unos 9 o 10 mil pesos) y de ese destino elige otro viaje para llegar a París que cuesta alrededor de 4 mil pesos.

O bien, piensa en lugares pequeños con aeropuertos chicos donde hay poco tránsito de pasajeros y de automóviles, las rentas son más baratas y te trasladas más rápido.

Borra las cookies

Cada vez que termines una búsqueda no olvides borrar las cookies en todos los sitios, así te aseguras que las ofertas no desaparezcan de tu pantalla y los precios no suban en lugar de bajar.

¿Cómo se desaparecen las cookies? Es muy sencillo, sólo presiona Ctrl+Shift+Supr y listo.

Aprovecha y reclama puntos

Los programas de fidelidad con distintas aerolíneas y bancos permiten utilizar esos puntos acumulables en cada compra para mejorar algunas opciones de tus vacaciones.

Normalmente son beneficios como pagos a meses sin intereses, ascenso en asientos de avión, seguros de viaje o personalización.