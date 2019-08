8 destinos turísticos mundiales que piden visa a los mexicanos

Según el portal Passport Index, hay 199 países que emiten pasaporte como un documento oficial que acredita el ingreso y/o salida de un país.

Actualmente, junto con el de Israel, el pasaporte mexicano ocupa el lugar 16 en el ranking de movilidad internacional y permite a los ciudadanos tricolor ingresar (sin trámite previo) a un total de 147 países, lo cual es bastante alto ya que nos sitúa muy por encima del rango promedio (104), arriba de naciones como Uruguay, Costa Rica, Rusia, Turquía y Sudáfrica.

De este total, hay 99 países que permiten a los mexicanos ingresar sin ningún tipo de visa mientras que otros 48 nos piden tramitarla al momento de la llegada. Sin embargo, hay 51 países en el mundo que sí nos piden visa para ingresar. Entre estos últimos están:

Estados Unidos

Nunca falta ni faltará nuestro queridísimo vecino del norte, donde según una encuesta de Skyscanner, están dos de las ciudades más visitadas por mexicanos durante 2018: Nueva York y Los Ángeles.

El costo de esta visa es de 160 dólares, que deberás liquidar en pesos mexicanos (tres mil 070 pesos aprox.) al tipo de cambio del día y exclusivamente en las ventanillas de los bancos Scotiabank y Citybanamex. La visa para menores de 15 años cuesta 16 dólares (307 pesos aprox.). En ambos casos, será la Embajada quien determine la vigencia del documento, que puede ser de uno a diez años.

Toma en cuenta que desde junio pasado EUA comenzó a implementar nuevos requisitos para expedir visas de entrada. Ahora solicita que proporciones información sobre tus principales redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram.

Rusia

La potencia exsoviética expide una visa que te permite una estancia máxima de 30 días con la opción de tener de una a dos entradas. En ambos casos, hay una forma larga, que es el proceso normal y puede durar hasta 20 días, y una corta, cuando es de urgencia y tarda sólo tres días hábiles. Por una sola entrada el costo es de mil 600 y tres mil 200, mientras que por dos entradas cuesta dos mil 560 y cinco mil 120, respectivamente.

Australia

Dependiendo el tipo de viaje que vayas a realizar, el gigante oceánico te permite estancias de tres, seisñ y hasta 12 meses. El costo de la visa es de 145 dólares australianos (mil 900 pesos aprox.) y tarda en expedirse entre 18 y 24 días según la consideración de la embajada.

Sudáfrica

Los ciudadanos mexicanos sí necesitan solicitar una visa para visitar la punta sur del continente africano, pero la buena noticia es que no tiene costo alguno. Sin embargo, debido a la cantidad de documentos que solicita la embajada, es recomendable realizar el trámite con suficiente antelación. Normalmente tarda entre cinco y siete días hábiles y el horario de entrega de documentos es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12 p.m. No se requiere cita.

China

Exceptuando las regiones administrativas de Macau y Hong Kong, así como la provincia de Hainan, si quieres turistear por cualquier otro destino que esté dentro del territorio chino, es necesario que tramites una visa tipo L. La tarifa de pago varía según la vigencia y el número de entradas que desees solicitar: una entrada(730 pesos); dos entradas (mil 090 pesos); múltiples entradas por seis meses (mil 450); múltiples entradas por 12 meses (dos mil 250).

Si el caso es de urgencia y necesitas expedir la visa el mismo día, costo adicional de este servicio es de 510 pesos por documento y de 360 pesos si se expide el segundo y/o tercer día…según las escrituras.

Tailandia

A partir de abril, México fue incluido en la lista de países con derecho a solicitar visa para ingresar a Tailandia por una estancia máxima de 15 días. El costo, que comenzará a aplicarse hasta el primero de noviembre de este año, será de dos mil bahts tailandeses y la podrás tramitar al momento de tu llegada.

Si deseas prolongar tu estancia deberás tramitar tu visa antes de tu viaje directamente en la embajada de Tailandia en México, con un costo adicional. Hay dos modalidades: una sola entrada por tres cuesta 40 dólares (760 pesos aprox.); múltiples entradas por seis meses cuesta 180 dólares (tres mil 400 pesos aprox.)

India

Puedes solicitar en línea una visa electrónica (eVisa) que se te entregará al momento de tu llegada al país. Por 80 dólares (mil 500 pesos aprox.) la visa e permite múltiples entradas con una vigencia de un año.

Cuba

Para conocer la isla caribeña es necesario tramitar la famosa Tarjeta de Turista (visa tipo A-1) que te permite una estancia de máximo 30 días. Podrás realizar tu visita dentro de los siguientes 180 días a partir de la expedición de la visa. Hay dos puntos para hacer la solicitud: directamente en la Embajada de Cuba en México o en las salas de última espera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El costo por la tarjeta en blanco es de 230 pesos y 575 si la llenas en el consulado.

Canadá

Aunque no se trata tal cual de una visa, el país del maple y el hockey sobre hielo sí solicita a varios países, entre ellos México, un permiso conocido como Electronic Travel Authorization (eTA), el cual puedes debes tramitar en línea antes de realizar tu viaje. Este proceso no toma mucho tiempo y en la mayoría de los casos la solicitud es aprobada en cuestión de minutos a través de una notificación a tu correo electrónico.

El costo es de siete dólares canadienses (102 pesos mexicanos aprox.) y tiene vigencia por cinco años, o hasta la fecha de expiración de tu pasaporte.

Ojo, existen muchos sitios ficticios que engañan a la gente cobrando altas sumas de dinero a los solicitantes. En internet solamente existe un sitio para solicitar la autorización electrónica de viaje (eTA) que es en la página oficial de Canadá en la sección de inmigración, refugiados y ciudadanía.