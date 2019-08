3 lugares en la CDMX donde comer Chiles en Nogada

Estamos en pleno verano y uno de los platillos mexicanos más solicitados en esta temporada es el Chile en Nogada. La buena noticia es que no tenemos que salir de la ciudad para probarlos, ya que la CDMX tiene varias opciones para los amantes de las tradiciones y del buen comer.

La leyenda apunta a que los Chiles en Nogada se crearon para recibir a Agustín de Iturbide, emperador de México, con un platillo de representara al país y a la bandera del Ejército Trigarante. Sea cierto o no, hoy ese platillo es uno de los más representativos de nuestra cocina.

Existe un debate en torno a los Chiles en Nogada que no se puede dejar de mencionar; los puristas dirán que si no está capeado no es un auténtico Chile en Nogada y hay quienes aseguran que va encuerado o sin su traje, lo que quiere decir que se sirve sin la capa de huevo. Algunos historiadores se remiten a las recetas de la época que indican que van capeados, cobertura que sirve para retener la nogada y que no se esparza en el plato.

En gustos se rompen géneros. Otros dirán que las reglas son para romperse; capeado o no, existe una amplia oferta de restaurantes que ofrecen sus propias interpretaciones del tradicional Chile en Nogada, y a la temporada suman otras creaciones donde el rey de la mesa es el chile. El verano invita a consentir el paladar con las tradiciones de nuestro México y nuevas propuestas culinarias.

Aquí algunas sugerencias para todos aquellos que no pueden más con el antojo:

1. Food Trade Center, colonia Nápoles.

No es un sitio convencional; el espacio conjunta seis cocinas que ofrecen sabores provenientes de distintas regiones del mundo y durante agosto y septiembre tendrán en su carta el famoso Chile en Nogada; así como cuatro propuestas más donde el ingrediente protagonista es el chile en diferentes variedades, texturas y preparaciones.

El comensal encontrará Chile poblano hojaldrado y relleno de cuatro quesos, Chile ancho relleno de pulpo y camarón o de cecina de Yecapixtla; además, se crearon cocteles de temporada para maridar con los chiles y los ingredientes que se ponen sobre la mesa.

Nicos

2. Nicos, colonia Clavería.

El Chef del restaurante Nicos, Gerardo Vázquez Lugo, dice que la comida habla de nuestra cultura, herencia, raíces e influencias y entre los platillos icónicos del lugar están precisamente los Chiles en Nogada, bajo su propia propuesta.

El restaurante tiene la característica de que el capeado es al gusto del cliente y para su elaboración primero asa los chiles poblanos al carbón; los productos que se utilizan provienen de diferentes zonas, por ejemplo, las frutas que utilizan para el relleno son de Puebla; la carne es de Morelos y Sonora, la sal la traen de Colima y el xoconostle de Hidalgo.

Hostería Santo Domingo

3. Hostería de Santo Domingo, colonia Centro.

Aquí, por fortuna, sirven Chiles en Nogada todo el año, sin embargo, durante la temporada de verano no se dan abasto con los comensales nacionales y extranjeros que solicitan ese manjar. De hecho, al lugar se lo conoce como La Catedral del Chile en Nogada.