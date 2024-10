Neextt SMA 2024: el encuentro de marcas turísticas de México

San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio, fue sede de la segunda edición de Neextt, un evento organizado por Brands Travel que reunió, durante tres días, a más de 80 profesionales de la industria de los viajes premium, para participar en citas de negocios, intercambiar ideas y dar a conocer las novedades de sus marcas, productos y servicios.

Día uno, al son del sotol

Para dar la bienvenida a los profesionales del turismo, Hotel Amatte, un complejo boutique con diseño minimalista japonés, enclavado en una colina de San Miguel de Allende, organizó un coctel de bienvenida en el que los asistentes pudieron disfrutar el paisaje y conocer a los expositores, compradores, firmas patrocinadoras y medios de comunicación con los que se generarían más de 1,200 citas de negocios en los siguientes días.

Para culminar la experiencia, el patio Hotel Dos Casas & Spa reunió a los asistentes para celebrar una cata maridaje con sotoles, patrocinada por el Fideicomiso de Turismo ¡Ah Chihuahua! y presentada por el reconocido sotolier Ricardo Rodriguez Pico y Julio Chávez, director de ese organismo turístico.

Durante la noche se disfrutaron cuatro sotoles diferentes, de la casa Sotoleros y el recién lanzado Nocheluna, de Casa Lumbre, elaborado por el maestro destilador Iván Saldaña e impulsado por el artista Lenny Kravitz. En la experiencia se explicó que estas bebidas se elaboran con la planta Dasylirion (Sotol), proveniente de los desiertos de Chihuahua, la cual sigue un proceso de transformación similar al mezcal, en cuanto a recolección, molienda y fermentaciones, pero como tal no se trata de un destilado de agave, si no de una bebida única y ancestral que contiene el misticismo de los desiertos mexicanos. El maridaje recordó los sabores del noroeste de Chihuahua, con tacos y burritos.

El plato fuerte: sesiones de negocios

Al día siguiente, en las instalaciones del hotel Live Aqua San Miguel de Allende, se realizó un desayuno-presentación ofrecido por ¡Ah, Chihuahua!, el estado más grande de México, en el que se compartieron los detalles de la oferta turística que tienen en naturaleza, aventura, negocios y cultura. En su presentación, se pudo explorar la magia de sus dunas, desiertos y barrancas, las particularidades de sus cinco regiones vitivinícolas, las características del Chepe, las experiencia rarámuri y muchos atractivos más.

Al finalizar, se llevaron a cabo las rondas de negocios, uno a uno, entre las marcas expositoras y las compañías compradoras. Algunos de los expositores fueron el Caribe Mexicano, Meliá Hotels International, The Fives Hotels & Residences, Sandals Resorts, Avis México, RCD Hotels, Promperú, Islas de Tahití, Atout France Mexico, Los Cabos, Aspen Snowmass, South Coast Plaza y Saga Travel, entre otros. Mientras que, como operadoras participantes, nos encontramos con: Columbia Tours, de Panamá; Regio Operadora; Viajes El Corte Inglés; Juliá Tours; Mega Travel, All American Tours, Abinturate Travel, Yadira Viajes, Viajes Palacio y Expertos en Convenciones, por mencionar tan solo algunos.

La jornada también contó con un lunch-presentación del destino de las Islas de Tahití, que buscan potenciar el turismo de viajeros mexicanos hacia este fantástico escenario inmerso en la Polinesia Francesa.

Por la tarde, todos los participantes fueron invitados a una Happy Hour en la terraza de Casa No Name Small Luxury Hotel, a solo unas cuadras del Centro Histórico de San Miguel de Allende; el programa terminó con un cóctel, patrocinado por Mezcal Oro de Oaxaca, en el Patio del Árbol en Live Aqua, quien también auspició la velada.

Clausura mexicana

El último día de actividades inició con un desayuno organizado por Hotel El Santuario, que aprovechó para mostrar a los asistentes, la colección de seis propiedades y eventos que México Real Corporativo ofrece a todos sus huéspedes y visitantes.

Al ritmo de bailes prehispánicos y un desayuno mexicano, con antojitos al comal y productos lácteos de La Factoría (también parte del grupo), se pudieron apreciar los detalles de las propiedades, especialmente de Agua Bendita, considerado el mejor recinto para bodas por Sectur Guanajuato y la revista México Desconocido; y la belleza natural de Tierra y Amor, una finca conformada por diversas casonas conectadas y un escenario que alberga más de 3 mil árboles frutales, 800 árboles de mezquites, un apiario con 50 colmenas y el único Museo de la Miel del país, granja de animales y alberca con cuarzos naturales.

Entre los eventos y festivales que organizan periódicamente y que promueven la cultura mexicana se encuentran: Camino hacia el Mictlán, Amorcito Corazón Week, así como una serie de clases y talleres gastronómicos.

Más tarde, y después de la presentación de Caribe Mexicano, donde Jessica Chablé expuso los incontables atractivos de este paraíso en el Sureste mexicano, dio inicio la segunda ronda de negocios, en los salones para eventos de Live Aqua. Ahí, Noemí Amora, de Meliá Hotels International, enfatizó: “Es un gusto participar en este tipo de eventos en donde podemos dar a conocer nuestras propiedades en México y el mundo, tratando de cerca con verdaderos profesionales de la industria, y cerrando muy buenos tratos”.

Neextt San Miguel de Allende cerró su edición 2024 con un cocktail de clausura en la terraza de Numu Boutique Hotel - In The Unbound Collection By Hyatt, con más de 1,200 citas y la promesa de regresar a San Miguel para la celebración de Neextt 2025.

Para saber más sobre Neextt visita: brandstravel.com/neexttsma2024